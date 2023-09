Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 11. bis 17. September 2023

Am Freitag diese Woche wird etwas sehr Altes und gleichzeitig etwas sehr Modernes gefeiert: die Demokratie! Die Vereinten Nationen haben vor 16 Jahren den 15. September zum „Internationalen Tag der Demokratie“ erklärt, um klar zu machen: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit sondern braucht unser aller Unterstützung. Und das meint nicht nur den Gang zur Wahlurne. Demokratische Mitwirkung gibt es in vielen Bereichen: in der Politik, aber auch in der Familie, in der Schule, in Vereinen. Und vielleicht lohnt sich ja, das demokratische Prinzip auch in eurem Unternehmen mehr zu stärken… Was sonst die Woche noch ansteht, lest ihr hier.

AUF-Workshop „THINK BIG – selbstbestimmt Finanzierungsstrategien entwickeln“

Frankfurt/Main & online, 12. September 2023

„GeldBewusstSein“ und Finanzkompetenz sind wichtig für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Referentin Heike Hämer beleuchtet das Thema Mindset in Sachen Geld. Wie verhalten sich Frauen zum Thema Geld und Finanzen in Hinblick auf das unternehmerische Risiko? Wie schaffen sie es, neben dem finanziellen Bedarf des Unternehmens auch das eigene Geld im Blick zu behalten? In einem kleinen Exkurs werden wir auf die Bankgesprächsvorbereitung sowie auf Finanzierungs- und Fördermittel eingehen.

#3 Know-How Event: Maximizing ML Impact

Nürnberg, 12. September 2023

Für dieses Know-how-Event arbeiten GfK und ZOLLHOF zusammen, um Ihnen einige aufschlussreiche Deep-Dive-Sessions im Bereich Machine Learning und Machine Learning Operations anzubieten.

IMPACT FESTIVAL 2023

Offenbach, 13. September 2023

Europas größtes B2B-Event für nachhaltige Innovationen. Die Veranstaltung vernetzt zentrale Stakeholder wie Start-ups, Investoren und Unternehmen miteinander, um die nachhaltige Transformation der Wirtschaft voranzutreiben. Start-ups haben gemeinsam mit kleinen und mittelständischen Unternehmen die Gelegenheit, ihre innovativen Lösungen auf über 5.000 Quadratmetern Eventfläche auszustellen.

WeAreDevelopers Java Developer Day

Online, 13. September 2023

Wenn man an Java denkt, denkt man entweder an wunderschöne tropische Inseln, an eine gute Tasse Kaffee oder, richtig: an eine der bekanntesten und wichtigsten Programmiersprachen aller Zeiten. Grundsätzlich gibt es nichts, was man mit Java nicht machen kann – deshalb haben wir uns an einige echte Java-Profis gewandt, um herauszufinden, was ihnen auf dem Herzen liegt! Schnappt euch also einen Kaffee und nehmt an unserem WeAreDevelopers Live – Java Day teil!

Gründerwissen: Onlinemarketing

Online, 13. September 2023

Mit dem Online-Seminar „Online Marketing“ erhaltet ihr einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten des Online Marketings. Die Experten von merkur-start up erklären anhand von Praxisbeispielen, wie ihr online am besten gefunden werdet, in welchen Netzwerken ihr auftreten müsst und wie ihr die „Generation mobile“ erreicht. Ihr erfahrt, warum ein Marketingplan extrem wichtig ist und wie ihr einen erfolgreichen Marketing-Mix entwickelt, der zu eurem Unternehmen oder Gründungsvorhaben passt.

Gründerwissen: Social Media Marketing

Online, 13. September 2023

Zu den Grundlagen im Umgang mit Social Media gehören ein umfassender Überblick über die relevanten Kanäle, eine „Gebrauchsanweisung“ und wichtige Tipps zu Themen wie Redaktionsplan, Hashtags und Feedback-Kultur. Anhand praktischer Beispiele lernen Sie, wie Sie Inhalte erstellen und verbreiten und dabei die spezifischen Möglichkeiten und Formate der verschiedenen Kanäle optimal nutzen. Im Online-Seminar „Social Media Basics“ erklären die Experten von merkur-start up, wie das am besten funktioniert.

Module 2: Entdecke neue alternative Finanzierungsquellen und Scale up Möglichkeiten für DEIN Startup!

Frankfurt/Main & online, 14. September 2023

ERASMUS KA2 Module 2: Praktischer Workshop, um voller Selbstbewusstsein den Antragsprozess zu starten Live bei Kompass. Auf der Agenda steht:

Eine praktische Anleitung, wie ihr das Erasmus Youth KA210-Antragsformular ausfüllt

Tipps und Tricks für erfolgreiches Projektvorschlag-Schreiben

Als Highlight erstellt Ihr eine Präsentationen haltet – und erhaltet direktes Feedback

UIG-Tagung 2023

Karlsruhe, 14. September 2023

Mit der UIG-Tagung 2023 widmen wir uns dem Thema „Fokus Mensch: Digitalisierung nachhaltig gestalten“ und ergründen, welchen verantwortungsbewussten Beitrag jeder einzelne Mensch leisten kann, um digitale Produkte und Dienstleistungen bzw. die Digitalisierung ganz grundsätzlich nachhaltig zu gestalten.

Community of Practice (COP) „Agilität“

Online, 14. September 2023

Selbstorganisation, Prioritäten setzen, Teamarbeit, Durchblick im Methoden-Dschungel, von der Idee zum Projekt uvm. In dieser Arbeitsgruppe begleitet Sie Agile Coach Claudia Heiber. In einzeln buchbaren Terminen bringen Teilnehmerinnen ihre Wunschthemen ein.

Gründerwissen: Steuern für Existenzgründer

Online, 15. September 2023

In diesem kostenlosen Experten-Onlineseminar erfahret ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Onlineseminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Cybersecurity-Inkubator inCUBE Batch #4 Bewerbungsphase

Bewerbungsschluss: 15. September 2023

Das Team von Cube 5 sucht junge Gründer*innen, die vom unternehmerischen Potenzial im Bereich Cybersecurity und IT-Sicherheit begeistert sind. Das inCUBE-Förderprogramm findet zweimal jährlich statt (Start zum Sommer- bzw. Wintersemester). Bewerben können sich Teams von zwei oder mehr Personen aus ganz Deutschland. Für die Teilnehmer*innen fallen keine Kosten an.

Ideenphase 2023 – Science4Life Businessplan-Wettbewerb

Einsendeschluss: 16. Oktober 2023

Bis zum 16. Oktober 2023 können sich Startups und Gründungsinteressierte für die Ideenphase des Science4Life Businessplan-Wettbewerb bewerben. Der Wettbewerb ist exakt auf die Bedürfnisse von Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie zugeschnitten. Die eingereichten Beiträge werden von Branchenexperten hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit am Markt geprüft. Dazu erhält jedes Team ein detailliertes Feedback auf Ihre Ideenskizze, die Chance auf Preisgeld und Zugang zum Experten-Netzwerk und der Science4Life Academy.

