Gründerstory FutureBens: nachhaltige und zukunftsorientierte Angebote für Mitarbeitende

FutureBens ist die weltweit erste digitale Plattform für nachhaltige Mitarbeiter:innen-Angebote. Als fully remote Startup inmitten des Lockdowns gegründet, hat sich das Berliner Team nicht nur eine digitale Plattform mit mehr als 80 teilnehmenden Marken aufgebaut, sondern auch Unternehmen wie Google und About You gewinnen können.

Name: FutureBens GmbH Startup aus: Berlin Gegründet: 2021 Webseite: futurebens.co

Das ist FutureBens

Wir wollen den Zugang zu nachhaltigem Konsum besser und einfacher für möglichst viele Menschen machen und zugleich aufstrebenden, neu denkenden Marken eine starke Plattform bieten.

Der Pitch

FutureBens ist die weltweit erste digitale Plattform, für nachhaltige und zukunftsorientierte Mitarbeiter:innenangebote zu attraktiven Preisen. Das heißt, wir wollen es Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeiter:innen preisreduzierte Produkte anzubieten, die den Ansprüchen der neuen Generation entsprechen: nachhaltig, modern und sozial engagiert. Dadurch steigert sich die Attraktivität des Arbeitgebers und durch den Kauf dieser Produkte, werden Marken unterstützt, die sinnvoll handeln und zukunftsorientierte Unternehmensziele verfolgen. Für uns ein win-win.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Nicht zuletzt aufgrund der Klimakrise und der Pandemie hat sich das Nachhaltigkeitsbewusstsein vor allem in der Generation Y und Z erhöht. Die jungen Mitarbeiter:innen, zwischen 20 und 40 Jahre alt, legen beim Kauf neben dem Preis immer größeren Wert auf die Herstellung und die Materialien der gekauften Marken in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Wir sprechen mit unserem Angebot also vor allem Unternehmen mit diesem Zeitgeist an und fordern auch das Interesse nachhaltige Veränderungen umzusetzen.

Das sind unsere USPs …

Es gibt natürlich schon alteingesessene ‘big-player’ die eine extreme Marktgröße besitzen. Wir wollen das Konzept der Mitarbeiter:innenangebote aber umdenken, nachhaltig gestalten und sehen darin die Zukunft. Das zeichnet sich auch durch unsere B-Corporation Zertifizierung aus.

So kam uns die Idee …

Gegründet wurde die Plattform von Jasper Huesgen, ursprünglich aus dem hohen Norden Deutschlands und nach Stopps in Schottland und Kalifornien seit einigen Jahren in Berlin wohnhaft. Als einer der ersten Mitarbeiter hat Jasper das Business Development bei Horizn Studios verantwortet – eine der führenden Direct-to-consumer Brands Europas und die erste PETA-approved vegane Reise-Marke. Nach einer weiteren Gründung im Zuge des Future City Incubators und Axel Springer Porsche Accelerators ist Jasper seit Anfang des Jahres mit FutureBens an den Start gegangen. Zu der Idee brachten ihn zwei gute Freunde. Nachhaltigkeit hat Jasper schon länger interessiert, er sah sich aber eher als das Gegenteil einer nachhaltigen Lebensweise. Nach ein paar Gesprächen mit einem alten Schulfreund, der eine Plattform für sinnvolle Jobs aufgebaut hat, entschied Jasper sich tiefer in die Thematik einzusteigen – auch um mehr über den schwammigen Begriff Nachhaltigkeit zu erfahren. Beim Brainstorming entstand dann das Geschäftsmodell.

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

FutureBens = Future Benefits. Das Wort Zukunft (Future) treibt uns an, denn wir wollen die Zukunft mitgestalten.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Wir haben ohne Investor:innen direkt mit der Umsetzung unserer Ideen gestartet. 100% Fokus auf das operative Geschäft und eine zügige Validierung unserer Hypothesen – dadurch konnten wir schneller wachsen als manches mit Millionen finanziertes Startup.

So haben wir uns finanziert …

Wir sind aktuell gebootstrapped.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Mit aktuell mehr als 90 Marken konnten wir bereits spannende Unternehmen wie Google, About You, Unilever oder die Aareal Bank und deren Mitarbeiter:innen an Bord holen. Außerdem merken wir wie wichtig Mitarbeiter:innen nachhaltiger Konsum ist, uns hat der erste Ansturm auf unsere Angebote total überrascht.

Schnelligkeit ist sicherlich unser Steckenpferd. Wir konnte innerhalb von 6 Monaten von Idee über Plattformentwicklung und Brand-Onboarding bis hin zu Kund:innengewinnung und erstem Umsatz recht schnell in den Markt eindringen.

Das ist unsere Vision …

Weiterhin stark zu wachsen, ein hervorragendes Team aufzubauen und nachhaltige Alternativen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.

Wir arbeiten momentan stark daran unsere Social-Media Kanäle zu stärken, LinkedIn und Instagram. Hier wollen wir vor allem einen Fokus auf informative Inhalte und Austausch mit unserer Community setzen.

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

So richtig etwas schief gelaufen ist bei uns noch nichts.

Wir nutzen die gängigen Tools – unter anderem Slack, Asana oder Notion.

Name: FutureBens GmbH Logo: Gründungsdatum: 05. März 2021 live gegangen Gesellschaftsform (heute/angestrebt): GmbH Gründerin: Jasper Huesgen Hier findet ihr uns: Albrechtstr. 19, 10117 Berlin Website: https://futurebens.co Social Media: Instagram LinkedIn