Gründerstory SOUNDBOKS: Hohe Soundqualität für unterwegs

Name: SOUNDBOKS Startup aus: Kopenhagen, Dänemark Gegründet: 2015 Webseite: www.soundboks.com/

Das ist SOUNDBOKS

Wir stellen den weltweit ersten und einzigen akkubetriebenen Bluetooth-Performance-Lautsprecher her, der problemlos mit einem professionellen Soundsystem mithalten kann.

Der Pitch

Das Problem war, dass es auf dem Markt keine Lautsprecherlösung gab, die man unkompliziert an jeden beliebigen Ort mitnehmen konnte, ohne dabei auf hervorragende Musikqualität und eine langliebige Akkulaufzeit verzichten zu müssen. Diese Lücke füllen wir mit unserer SOUNDBOKS. Und das mit Erfolg – mittlerweile haben wir über 100.000 Lautsprecher weltweit verkauft und produzieren bereits in der dritten Generation.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Gestartet in Dänemark, gibt es mittlerweile über 100.000 SOUNDBOKS-Lautsprecher, die in über 40 Länder rund um die Welt verschickt wurden. Dabei sind Deutschland, Norwegen und die USA zurzeit unsere Fokusmärkte. Wir möchten mit SOUNDBOKS alle erreichen, die eine Begeisterung für laute Musik und gute Soundqualität haben. Dabei ist es unser Ziel überall dort präsent zu sein, wo großartige Menschen und großartige Musik an einzigartigen Orten zusammenkommen.

Das sind unsere USPs …

Die SOUNDBOKS kann sich mit 126 dB als der lauteste Bluetooth-Performance-Speaker in seiner Produktkategorie behaupten. Ein weiterer USP ist die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 40 Stunden kann damit die ein oder andere Nacht locker durchgetanzt werden. Zudem haben wir bei der Bauweise darauf geachtet, dass diese auch erschwerten Bedingungen standhält, wodurch der Lautsprecher auch für Outdoor-Veranstaltungen problemlos genutzt werden kann.

So kam uns die Idee …

Die Idee zu SOUNDBOKS kam uns kurz nachdem wir 2014 die Schule abgeschlossen hatten. Denn zu Beginn wollten wir lediglich für uns und unsere Freunde einige Lautsprecher bauen, die wir auf unser geliebtes Roskilde Festival mitnehmen können. Die Anforderungen an den Lautsprecher waren simpel: eine hervorragende Soundqualität bei einer langanhaltenden Akkulauftzeit. Denn die bestehenden Lautsprecherlösungen auf dem Markt haben uns alle nicht wirklich überzeugt. Also haben wir die nötigen Materialien beschafft und mit einem 24-köpfigen Team aus dem Freundeskreis 14 Tage und Nächte in der heimischen Garage gearbeitet, damit die 400 Lautsprecher rechtzeitig zum Roskilde Festival fertiggestellt werden konnten. Auf diese Aktion hin war das Feedback so positiv, dass wir beschlossen haben, weiterzumachen. Wenig später eröffneten wir unser erstes Office in Kopenhagen.

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

Seit Beginn unserer Reise stehen wir in sehr engem Kontakt zu unserer Community. Die haben wir damals auch bei der Namensgebung mitreden lassen. So hat bei einer Online Abstimmung die große Mehrheit für den Namen SOUNDBOKS gestimmt.“Boks” ist zudem die dänische Übersetzung von “Box”, wodurch sich unsere skandinavische Herkunft nochmal im Namen widerspiegelt.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Wir haben unsere Idee damals direkt auf dem Roskilde Festival getestet – das war quasi unsere Beta-Testphase wenn man so möchte. Da der Zuspruch so überwältigend war, haben wir ohne zu zögern im Anschluss das Unternehmen gegründet.

So haben wir uns finanziert …

Als wir herausgefunden haben, wie wir den lautesten Bluetooth Performance Lautsprecher bauen können, haben wir eine große Crowdfunding-Kampagne über Kickstarter auf die Beine gestellt – und das mit Erfolg. In weniger als einem Monat haben wir damals 780.000 Dollar einsammeln können. Von dem Geld haben wir dann unsere ersten Lautsprecher bauen können.

Waren bestimmte Gründer-Programm relevant …

Nachdem wir unseren Standort in Kopenhagen aufgebaut hatten, sahen wir unsere Chance, die Sache weltweit aufzuziehen. Wir nahmen die Chance wahr, bewarben uns beim Y-Combinator in San Francisco und waren die jüngsten jemals geladenen Europäer. Wir zogen also nach Amerika und sammelten mit einer Kickstarter-Kampagne 780.000 Dollar ein. In den letzten Jahren haben wir zudem mehrere Finanzierungsrunden abgeschlossen. Zuletzt im vergangenen Jahr in Höhe von 7 Millionen Euro. Beteiligt war unter anderem die deutsche Firma M-Venture, die zu Jägermeister gehört, sowie der Dänische Fund Heartcore Capital und Vækstfonden.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Einer unserer größten Erfolge ist vor allem, dass wir im vergangenen Jahr trotz der Krise einen Rekordumsatz von über 25 Mio. Euro verzeichnen konnten. Damit haben wir als Unternehmen erstmals seit der Gründung schwarze Zahlen geschrieben. Dabei bin ich vor allem stolz auf die Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Ohne Sie hätte SOUNDBOKS die Krise nicht erfolgreich meistern können.

Das ist unsere Vision …

Unsere Vision ist es überall dort zu sein, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsame musikgetriebene Momente kreieren. Daher möchten wir mit SOUNDBOKS so Vielen wie möglich einen Zugang zu großartiger Musikqualität verschaffen, egal wo sie sich befinden. Das bedeutet auch, dass wir in den kommenden Jahren für jeden die perfekte Lautsprecherlösung anbieten möchten.

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Wir haben in den vergangenen Jahren viele spannende Marketingkampagnen und PR-Initiativen auf die Beine gestellt. Aber aus Brand Building Perspektive waren vor allem unsere Sozialkollaborationen mit dem Roten Kreuz und der LGBT+ Jugend besonders wichtig. Zudem waren unsere Kollaborationen mit den Künstlern Pigalle, AiAiAi und der Marke Jägermeister besonders hilfreich, um neue Zielgruppen und mehr Glaubwürdigkeit zu erreichen. Außerdem ist unser Host-Programm für unsere langfristige Strategie sehr wichtig, um die verschiedenen Subkulturen authentisch abzuholen und unsere Communities überall auf der Welt bestmöglich zu unterstützen.

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Im Anschluss an unsere erfolgreiche Kickstarter-Kampagne haben wir damals einen Fehler gemacht, der uns fast vor das finanzielle Aus geführt hätte. Mit dem eingesammelten Geld haben wir uns vollständig auf die Produktion der Lautsprecher fokussiert, ohne dabei Budget für das Marketing einzuplanen. Das führte dazu, dass wir auf einem Großteil der 10.000 produzierten Lautsprecher zunächst sitzen blieben und für 18 Monate finanziell lahmgelegt waren. Damals sah unsere Zukunft nicht besonders rosig aus. Letzten Endes hat uns gerettet, dass wir uns diesen Fehler offen eingestanden und transparent mit unserem Team über die Schwierigkeiten gesprochen haben. Das führte dazu, dass alle an Bord geblieben sind und uns durch die schwere Zeit die Treue gehalten haben. Ein Fehler aus dem wir letztendlich sehr viel gelernt haben.

Das ist sicherlich kein Geheimtipp mehr, aber für unsere interne Kommunikation ist Slack unabdingbar geworden. Das ist effizienter, erspart uns eine unnötige Flut an internen Emails und macht nebenbei auch einfach Spaß. Gerade in Zeiten von Remote Work hilft es den Teamgeist aufrecht zu erhalten. Für unsere Projektplanung und -koordination verwenden wir Jira, was uns dabei hilft den Überblick zu behalten und die Arbeitsprozesse lean zu gestalten. In der Verwaltung nutzen wir für jegliche Vertragsabwicklungen die Software von Contractbook. Gerade für Unternehmen in der Wachstumsphase ist das ein sehr praktisches Tool.

Eure Tipps für Gründer …

Ich würde jedem empfehlen, Naval Ravikant auf Twitter zu folgen und sich außerdem seine Podcast-Auftritte anzuhören. Er ist zurzeit die vermutlich aufschlussreichste Person, wenn es um die Themen persönliche Entwicklung und Work-Life-Balance geht.

