Gründerstory Brille auf Rädern

Brille an jedem Ort, zu jeder Zeit.

Name: Brille auf Rädern Startup aus: Freigericht Gegründet: September 2018 Webseite: brille-auf-rädern.com

Das ist Brille auf Rädern:

Messen-Liefern-Anpassen. Alles bei Ihnen vor Ort. So bequem kauft man Brillen heute!

Der Pitch

Mit „Brille auf Rädern!“ bietet ich den individuellen und bequemen Rundum-Service überall dort, wo der Kunde es wünscht.

Zuerst erfolgt sorgfältige, individuelle Beratung, dann das Messen der aktuellen Sehstärke. Im Anschluss finden wir aus über 200 Markenfassungen das Passende für Sie.

Mein Angebot umfasst vor allem Fern-, Gleitsicht-, Bildschirm-, Arbeitsplatzbrillen und Kontaktlinsen. Sie dürfen jederzeit mit dem schnellstmöglichen Service rechnen.

So flexible wie „Brille auf Rädern!“ Kundenorientierung anbietet, ist es ein einzigartiges Erlebnis, das in der Wohnung, im Garten, im Büro, im Seniorenheim erfolgt – so unkompliziert, so einfach.

Die gemessen Werte können im vertrauten Umfeld direkt ausprobiert werden.

Es ist völlig schnuppe, ob Sie familiär oder beruflich stark eingespannt sind, selbst für nicht mehr so mobile Senioren und gehandicapte Menschen ist „Brille auf Rädern!“ die ideale Lösung.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Alle die einen guten Durchblick benötigen. Ihre Brille ist ihr Fenster zu Welt – darum sollte sie perfekt in Ihr Leben passen. Ich sorge für Ihren klaren Durchblick.

Das sind unsere Konkurrenten, das sind unsere USPs …

Brille auf Rädern! kommt zu Ihnen.

So kam uns die Idee …

Die Idee ist kam mir vor 2 Jahren in der Elternzeit. Eigentlich plante ich damals, wieder ins Angestelltenverhältnis zurückzukehren. Doch ich stellte selbst fest wie ich selbst als Mutter mit 2 Kindern flexibel sein muss. Die Kundenorientierung mal anders anzupassen war mein Wunsch- der Lebenssituation der einzelnen Personen anpassen. Mütter mit Kinder, Geschäftsleute die wenig Zeit haben, gehandicapt Menschen sowohl geistig als auch körperlich und ältere nicht mobile Menschen.

Unser Name bedeutet …

Meine Nachbarin Elly hat mich inspiriert. Ich habe ihr von meinen Vorhaben erzählt und war auf der Suche nach einem verständlichen Namen. Sie sagte sofort Brille auf Rädern! Ich habe keine Sekunde gezögert und habe sofort ein Grafiker beauftrag mein LOGO zu erstellen.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Zunächst hatte ich ein Nebengewerbe. Parallel startete ich ein Unternehmerinnen Netzwerk “PowerFrauenNetzwerk Freigericht”, um eine grössere Wirkung erzielen. Es ist mit hiermit gelungen eine hohe Sichtbarkeit zu erreichen.

So haben wir uns finanziert …

Existenzgründer Zuschuss von der Artbeitsagentur.

Das sind unsere Investoren …

Hessischen Gründerpreis 2019 teilgenommen und ich bin im Halbfinale.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Halbfinale Hessischer Gründerpreis.

Das ist unsere Vision …

Menschen zu begeistern ihre Träume zu verwirklichen….

Das sind unsere erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen …

Alles mit Eigenleistung und eigene Ideen.

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Radio Werbung.

Websites und Apps, die eure Arbeit erleichtern …

Facebook und Instagram für Sichtbarkeit !

Eure Tipps für andere Gründer …

Auf Veranstaltungen gehen um Sichtbarkeit zu erzielen. IHK, Netzwerke ….

