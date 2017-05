Gründerstory Kontist: Das Bankkonto für Selbstständige, von Selbstständigen

5 / 5 ( 9 )

Ein Bankkonto, dass deine Selbstständigkeit unterstützt? Mit Hinweisen, tollen Verwaltungstools – jederzeit mobil verfügbar? Das ist Kontist. Das Konto für Selbstständige, von Selbstständigen. Erfahrt mehr über die Gründer und das Berliner Startup in unserem neuen Portrait aus unserer Reihe von Gründerstories.

Name: Kontist GmbH Startup aus: Berlin Gegründet: 2016 Webseite: kontist.com

Das ist Kontist:

Das Geschäftskonto für Selbständige, von Selbständigen.

Der Pitch

Wie häufig ist es einem als Selbständiger schon passiert, dass man nicht wusste, wie viel Geld man eigentlich am Ende des Monats für sich selbst noch zur Verfügung hat? Vielleicht weiß man nicht, welche Steuerzahlungen noch anstehen, oder hat keinen Überblick darüber, wie viel Geld man im Schnitt in den nächsten Monaten verdienen wird. Leider gehören Liquiditätsengpässe und finanzielles Chaos mit zu den häufigsten Gründen, die dazu führen, dass es Selbständige in den ersten Jahren nicht schaffen, ihre Ideen erfolgreich umzusetzen.

Ein schwankendes Einkommen bedeutet, dass Selbständige einen höheren Bedarf nach Krediten und kurzfristiger Liquiditätsversorgung haben – aber bei traditionellen Banken erfährt man als selbständig tätige Person statt Unterstützung häufig Diskriminierung. Bei der Kontoeröffnung, Kreditvergabe oder der Gewährung eines Dispokredits muss man als Selbständiger bürokratische Hürden überwinden, die einem Angestellten erspart bleiben.

Hinzu kommt noch, dass Selbständige viel Mehraufwand betreiben müssen, um Buchhaltung, Steuern, Krankenversicherung, Rentenbeiträge und andere Abgaben selbst zu verwalten.

Mit Kontist schaffen wir ein intelligentes Geschäftskonto mit mobiler Interface, in dem Banking, Buchhaltung und Steuerkontrolle zusammenlaufen. Es erleichtert Selbständigen, den Überblick über Finanzen zu behalten, bildet automatisch Rücklagen und bewahrt vor Liquiditätsengpässen. Dank smarter und leicht zu bedienender Anwendungen können Einnahmen und Ausgaben kategorisiert, Steuerbeträge berechnet und auf ein Unterkonto beiseite gelegt sowie der Nutzer durch Push-Nachrichten in Echtzeit über neue Kontobewegungen und Zahlungsengpässe informiert werden. Wenn du dich für Kontist entscheidest, setzt du als Selbständiger schon früh einen Grundstein dafür, dass Finanzen und Steuern zu einem festen Bestandteil deines Geschäfts werden, ohne zu einer Belastung für dich zu werden. So kannst du dich wieder mehr auf das konzentrieren, was dir wichtig ist und deine Ideen erfolgreicher und mit mehr Ruhe umsetzen.

Das ist aber nur Anfang, denn das Geschäftskonto der Zukunft sollte Selbstständigen langfristig dieselben Dienstleistungen anbieten können, die ein Arbeitgeber für seine Angestellten übernimmt – von der Steuerrücklage und Versteuerung des Gehalts, über Kranken- und andere Versicherungen bis hin zur Rente und Sparen.

Das sind unsere Kunden…

Alle Selbstständigen, die ähnliche Probleme mit Banking erlebt haben wie wir und auf der Suche nach einer Lösung sind, die speziell auf ihre Bedürfnisse eingeht. Vom Designer, über den Architekten bis zum Arzt.

Freiberufler, Einzelunternehmer, Gewerbetreibende und Kaufleute.

GmbHs und UGs bis maximal zehn Mitarbeiter.

Das sind unsere Konkurrenten …

Direkt-Banken, wie N26, die in den B2B-Markt einsteigen

Auf die Bedürfnisse von Selbständigen spezialisierte Banking-Lösungen aus dem Ausland, die auf den deutschen Markt drängen

Traditionelle Banken, die Geschäftskonten anbieten

Unsere USPs, das unterscheidet uns von unseren Konkurrenten …

Funktional: Wir vereinfachen das Finanzmanagement durch Automatisierung und Transparenz

Emotional: Wir empowern Selbständige, die bislang ein Schattendasein in Deutschland führen und übervorteilt werden

So kam uns die Idee …

Christopher Plantener ist der visionäre Mitgründer hinter Kontist. Für ihn ist das Projekt eine Herzensangelegenheit, dessen Umsetzung ihm schon seit Langem unter den Nägeln gebrannt hat. Nach vielen Jahren Erfahrung als Selbstständiger und Gründer von insgesamt acht Start-ups, hat er sich sein ganzes Leben lang mit traditionellen Banken rumschlagen müssen. 2015 hatte er genug und entschloss, eine eigene, auf die Bedürfnisse von Selbständigen spezialisierte Banking-Lösung zu entwickeln.

Seine Co-Founder Sebastian Galonska (CTO) Alexander Baatz (COO) mussten beide nicht lange fackeln bevor sie von der Idee so überzeugt waren, dass das Gründerteam sich gefunden hatte. Baatz kam von der schnell wachsenden, viel gehypten Direktbank N26; ihn überzeugte die Idee einer gezielten Ansprache der Selbständigen anhand der genauen Kenntnis ihrer Bedürfnisse. Galonska (vormals studiVZ und Bergfürst) hatte das Problem von Gründern und Selbständigen, ihre Unternehmen und Ideen zu finanzieren, bereits bei der Crowd-Bank Bergfürst kennengelernt.

Als es dann auch noch Madison Bell aus dem Silicon Valley – wo sie das private soziale Online-Netzwerk Nextdoor mitgegründet hatte – nach Berlin auf der Suche nach spannenden neuen Aufgaben verschlug, wurde Kontist um eine weitere Co-Founderin bereichert. Dass Banking für Selbstständige in Deutschland so kompliziert sein könnte, war für sie so unvorstellbar, dass sie daran schnell etwas ändern wollte. Als Kontists Head of Product ist sie eine der Handvoll weiblicher Führungskräfte in den rund 50 europäischen FinTech-Unternehmen.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Zielgruppe/unser Produkt erst einmal vorab getestet …

Unser Gründer Christopher Plantener hatte vor Kontist bereits einige Startups gegründet – zuletzt die Buchhaltungs-Software und Rechnungsprogramm Debitoor für Freelancer, Gründer und Kleinunternehmer, die an HG Capital verkauft wurde. Daher kannte er unsere Zielgruppe und ihre Bedürfnisse schon sehr genau. Er hat dieses Wissen bei Kontist mit eingebracht.

Um die Funktionalitäten des Finanzmanagers und der automatischen Steuerrücklagen zu testen, haben wir anfangs eine Integration für bestehende Konten gebaut. Das heisst, Geschäftskunden konnten zu Beginn unsere mobile App nutzen, indem sie sich bei Kontist mit ihren bestehenden Bankkonten angemeldet haben.

So wurde aus der Geschäftsidee ein echtes Unternehmen …

Christopher Plantener hatte die Geschäftsidee für eine auf B2B-Kunden spezialisierte Banking-Lösung. Sie war attraktiv für den dänischen Company Builder Founders in Kopenhagen, die stärker im FinTech-Space präsent sein wollten. Einer der Partner von Founders kannte Chris aus dem dänischen Gründerprogramm Startupbootcamp, wo Chris als Mentor aktiv war.

Ende 2015 fand sich das Kontist Gründer-Team zusammen. Founders statteten Kontist im Januar 2016 mit Seed-Kapital für die Entwicklung der Idee aus. Wir bekamen 400.000 EUR von Founders und weitere 400.000 EUR von VœkstFonden (einem dänischen Wachstums-Fonds vergleichbar mit IBB).

Die Kontist GmbH wurde im April 2016 gegründet.

Jede Firma braucht einen Namen – unseren fanden wir so …

Die Namensfindung mit einer .com Domain war die nervenaufreibendste Herausforderung! Anfangs war unser Arbeitsname GetFigure.io. In der anschliessenden Suche nach einer .com Domain kamen wir auf Kontist. Es ist eine Ableitung von Kontoführer – mit der gleichen Endung wie Kapitalist oder Sozialist, die Vertreter bestimmter Bewegungen und Ordnungen beschreibt. So ist Kontist auch eine Bewegung, die sich für die Rechte von Selbständigen einsetzt.

Hier unser Business Model Canvas …

Key Partners: Key Activities: Value proposition: Customer Relationships: SolarisBank

Figo

Accounting Players Banking

Back-Office Automatisierung Vereinfache die Banking-Experience

Schaffe Transparenz Deiner Finanzen

Automatisiere das Back Office auf allen verfügbaren Kanäle Channels: Customer Segments: Cost structure: Revenue Structure: Facebook

Content

Affiliate

PR SMEs

Freiberufler Bankkosten (Gebühren und Transaktionskosten) Banking-Einnahmen (Kontoführungsgebühren, Interchange, Upselling)

Venture Finanzierung, das ist unser Weg …

Nach der ersten Seed-Finanzierung im Januar 2016 schlossen wir mit unseren bestehenden Investoren/ Finanziers im Oktober 2016 eine weitere Finanzierungsrunde ab. Wir bekamen von Founders und VœkstFonden zusammen nochmal 1,2 Millionen Euro.

Das sind unsere wichtigsten erreichten Meilensteine/Erfolge …

September 2016: Vertrag mit solarisBank

01.11.2016: erstes Test-Bankkonto

Dezember 2016: Integration Debitoor

01.02.2017: Live Launch mit iPhone-App

05.04.2017: Award-Winner “FinTech des Jahres 2016”

11.04.2017: Launch der Android-App

Das ist unsere Vision… und das die nächsten wichtigen Meilensteine …

Unsere Vision: Bei Kontist hat das komplette Team selbst schon lange Jahre Erfahrung als Selbständige auf dem Buckel. Für uns liegt in der selbstständigen Tätigkeit die Arbeit von morgen. Wir glauben, dass wir Selbstständigen einen großen gesellschaftlichen sowie volkswirtschaftlichen Beitrag leisten, der besser unterstützt werden muss. Selbständiges Arbeiten sollte so einfach sein wie angestelltes Arbeiten. Dazu wollen wir unseren Teil leisten, indem wir Selbständigen durch unsere digitale Lösungen eine Menge Zeit, Kosten und Nerven sparen. Aber auch, indem wir ihnen eine Anlaufstelle bieten, wo sie sich willkommen und aufgehoben fühlen.

Die nächsten Meilensteine:

Die nächste Finanzierungsrunde

Launch der Kreditkarte

Verfügbarkeit des Angebots für kleine Unternehmen (GmbH, GbR, UG, OHG)

Einführung Überziehungskredit

Diese Institutionen/Personen haben uns besonders geholfen …

Founders

Unsere Partner-Bank solaris

André M. Bajorat (figo) als Berater

Wie groß war das Team beim Start? Und jetzt?

13 bei Launch, jetzt (drei Monate später) 17

Kundenservice: So bauen wir an unserer Kundenzufriedenheit …

Wir rufen jeden registrierten neuen Nutzer persönlich an, um ihn/ sie willkommen zu heissen, etwaige Fragen zu klären, seine/ ihre Prioritäten zu erfahren und auch Anstösse für die Produktentwicklung mitzunehmen.

Das würden wir nicht wieder tun, bzw. diesen Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Wir haben gelernt: Zeit ist wichtiger als Geld! Es ist wichtiger, eine Idee schnell auf die Strasse zu bringen, als etwas Geld in der Umsetzung zu sparen und dadurch Verzögerungen zu riskieren.

So sieht unser Büro heute aus. So wünschen wir uns das zukünftig …

Wir sind gerade erst in unser Büro in der Strassburger Strasse eingezogen und fühlen uns hier wohl. Vorher haben wir in verschiedenen Coworking-Spaces gearbeitet (WeWork, Rainmaking Loft, Mindspace).

Helden & Vorbilder, wir würden gern XXX treffen und folgendes fragen…

Jeder Selbständig ist für uns eine Heldenfigur. Seiner Leidenschaft zu folgen und die Selbständigkeit in Deutschland zu wagen – wo selbständiges Arbeiten immer noch als gescheitertes Unternehmertum oder Nutzniessung verpönt ist – erfordert Mut!

Work-Life-Balance: So halten wir uns fit und motiviert …

Wir sind ein ausgewogenes Team aus erfahrenen und jüngeren Leuten. Wir sind alles Selbständige, die eigenverantwortliches und effizientes Arbeiten gewöhnt sind. Wir messen uns nicht an Präsenzzeiten, sondern an Performance und Ziel-Erreichung. Die Arbeit im Home Office zu diesem Zweck wird unterstützt. Chris, unser CEO, hat vier Kinder – der ist nach 18 Uhr lieber zuhause als im Büro. So geht es uns allen. Wenn wir nach 20 Uhr noch im Büro sind, dann muss es einen guten Grund geben…

3 Internetseiten, ohne die wir nicht Leben & Arbeiten können …

GitHub

Pivotal Tracker

societyofgrownups.com

letsseewhatworks.com

ssidehustlenation.com

3 Mobile Apps, ohne die wir nicht mehr Leben & Arbeiten können …

Slack

Kontist

Gini

3 Leute, denen wir regelmäßig auf Twitter/ LinkedIn / Facebook folgen …

André M. Bajorat (@ambajorat)

Officeflucht

Felix Beilharz

3 Bücher, die man als Gründer unbedingt gelesen haben sollte …

„Profit First“

„Lean Startup“

„The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don’t Work and What to Do About It“

Überblick Unternehmensdaten Kontist

Name: Kontist GmbH Logo: Gründungsdatum: April 2016 Gesellschaftsform (heute/angestrebt): GmbH Gründer: Christopher Plantener, CEO

Alexander Baatz, COO

Sebastian Galonska, CTO

Madison Bell, Head of Product Geschäftsführer: Christopher Plantener ist Geschäftsführer Gesellschafter, involvierte Business Angel und Finanziers: Founders, Kopenhagen

VœkstFonden (dänischer Wachstums-Fonds) Kooperationen: solarisBank – liefert die Banklizenz

Debitoor – durch die Kooperation entsteht die perfekte Symbiose von Bank und Buchhaltung

Figo – damit wir die gleichen hohen Sicherheitsstandards garantieren können, wie herkömmliche Banken Website: www.kontist.com Firmensitz: Kontist GmbH * Straßburger Straße 18 * 10405 Berlin Social Media: