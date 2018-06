60.000 Euro: Nordrhein-Westfalen schreibt hoch dotierten Gründerpreis aus

Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte GRÜNDERPREIS NRW richtet sich an junge Unternehmen sowie Freiberufler aus den Bereichen Handwerk, Industrie sowie Dienstleistung, die zwischen 2013 und 2016 an den Start gingen und ihren Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen haben.

„Wir sehen in erfolgreichen Gründerinnen und Gründern wichtige Vorbilder und Botschafter für die neue Gründerzeit in Nordrhein-Westfalen. Der Gründerpreis NRW soll dazu ein Ansporn sein und gleichzeitig zeigen, wie vielseitig und kreativ die Startup-Szene in unserem Land ist“, erläutert Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart.

Aus allen Einreichungen wählt eine Fachjury drei Gewinnerteams. Ob Handwerksbetrieb, Technologie-Startup oder Industrieunternehmen – bei der Bewertung werden alle Facetten unternehmerischen Handelns berücksichtigt. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem wirtschaftlichen Erfolg und der Kreativität der Geschäftsidee.

Weitere Kriterien sind gesellschaftliches Engagement, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit. Der Aufruf richtet sich auch an Personen, die eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge, eine Gründung aus der Arbeitslosigkeit oder den beruflichen Wiedereinstieg mit einer Gründung gemeistert haben.

Das Preisgeld in Höhe von 60.000 Euro wird von der NRW.BANK gestiftet. Der GRÜNDERPREIS NRW wird zum siebten Mal vergeben und zählt zu den bundesweit höchst dotierten Wettbewerben.

Bewerbungen können bis 14. September 2018 hier eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am 19. November 2018 in Düsseldorf statt.