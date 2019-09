Auf der Top Ten-Liste von Forbes: Münchner KI-Unternehmen e-bot7 sichert sich 5,5 Millionen Euro

Erst kürzlich wurde e-bot7 von Forbes als Top 10 KI-Startup in Deutschland ausgezeichnet. Nun bekommt das Münchner KI-Startup in der Series A-Runde 5,5 Millionen Euro zur Finanzierung des weiteren Wachstums. Mit komplexen NLP-Algorithmen, einer KI-Hybrid-Lösung sowie geringem Implementierungsaufwand gehört e-bot7 aktuell zu den innovativsten und erfolgreichsten Anbietern für künstliche Intelligenz (KI) in Europa.

RTP Global hat als Lead-Investor zusammen mit namhaften Bestandsinvestoren in das 2016 gegründete KI-Startup e-bot7 eine Summe von 5,5 Millionen Euro investiert. Dank dieser Investitionsrunde kann e-bot7 seine Position auf dem europäischen Markt weiter ausbauen. Im Zuge dessen baut das Unternehmen sein Team im Bereich Technologie und Business weiter aus, um einerseits seine KI-Lösung auszubauen und andererseits zukünftigen Kunden bei der Integration von künstlicher Intelligenz in ihren Kundenservice zu unterstützen.

Das Gründerteam besteht aus Fabian Beringer, Xaver Lehmann und Maximilian Gerer, welche bereits in der Forbes “30 Under 30”-Liste aufgenommen wurden und im Vorstand des KI-Bundesverband e.V. mitwirken, um das Thema KI auf politischer Ebene weiter voranzutreiben. Zusätzlich sind die Gründer Mentoren bei renommierten Programmen wie dem Founders Institute im Silicon Valley, TechFounders und InsurTech Hub.

Das Unternehmen gewann in den letzten zwei Jahren mehr als 20 Preise unter anderem den “Startup of the Year”-Award sowie den Innovationspreis der Call Center World in Berlin, und war substantieller Bestandteil bei Programmen wie WeXellerate, Insurtech, TechFounders, LMarks, Wayra und dem durch die EU geförderten Innovationsprogramm Impact Growth. Kundenseitig arbeitet das stark wachsende Startup, das europaweit vertreten ist, mit den größten Unternehmen in verschiedenen Branchen zusammen.

“Wir sind sehr froh, RTP Global als Lead-Investor gewonnen zu haben. RTP hat über langjährige internationale Erfahrung, ein starkes Netzwerk und Know-how wichtige Partner ins Boot geholt, sodass e-bot7 nun verstärkt in weitere Länder auch über Europa hinaus expandieren kann”, sagen die Gründer Fabian Beringer und Xaver Lehmann (MDs).

Ihr Ziel sei es, nicht nur die beste KI-basierte Technologie anzubieten und damit den Kundenservice zu revolutionieren, sondern es Unternehmen so einfach wie möglich zu machen, eine solche Technologie einzuführen und zu benutzen. “Deshalb haben wir eine Plug and Play-Lösung gebaut, welche von Unternehmen ohne Entwicklungsaufwand direkt eingesetzt werden kann”, so Beringer und Lehmann.

Mit ihrem multilingualen NLP-Algorithmus, der KI-Hybridlösung sowie geringen Implementierungsaufwand gehört e-bot7 zu den innovativsten KI-Anbietern in Europa. e-bot7 entwickelt und integriert künstliche Intelligenz und Deep Learning in bestehende CRM-Kundenservice-Systeme. Die Lösung des Unternehmens automatisiert Anfragen und Prozesse im Kundenservice, analysiert eingehende Nachrichten, leitet sie an die richtige Abteilung weiter und unterstützt Kundendienstmitarbeiter mit Antwortvorschlägen. Dies reduziert die durchschnittliche Bearbeitungszeit um bis zu mehr als 80 Prozent. Sich wiederholende und wiederkehrende Anfragen werden dank der verwendeten Technologie automatisiert bearbeitet.