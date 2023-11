Was Gründer*innen vom neuen Comic „Asterix und die Weiße Iris“ lernen können

Traumberuf Coach – wie wird man das? Wie macht man sich am besten selbstständig? Und was bringt das überhaupt? Einer, der es wissen muss: Asterix. Der kleine Gallier bekommt es in seinem neuen Abenteuer „Asterix und die Weiße Iris“ (seit 26. Oktober 2023 erhältlich) mit einem Coach zu tun, der sein Dorf im Auftrag Cäsars in positivem Denken schult. Und weil er gerade dabei ist, werden die Römer auch gleich in beraten, wie sie ihre Welteroberungspläne effizient, nachhaltig und achtsam umsetzen. Wenn Asterix und Obelix angestürmt kommen, dann dringen „zwei ausgesprochene höfliche, gleichwohl recht lebhafte Individuen ins Lager ein“.

Die Asterix-Comics waren häufig schon ein Spiegel des Zeitgeistes. Auch neue Band, der erstmals von Fabrice Caro, genannt Fabcaro, getextet wurde, nimmt Phänomene der Gegenwart auf die Schippe – und sich selbst nicht allzu ernst. Eine große Keule gegen übermäßige Wokeness gibt es jedenfalls nicht, auch wenn sich Automatix und Verleihnix plötzlich lieb haben, alle im Dorf Fisch und Körner essen und sogar Troubadix öffentlich singen lassen.

Achtsamkeit hin, Power des positiven Denkens her: Ausgeteilt wird trotzdem. Gegen die Überheblichkeit der Großstädter genau wie gegen die Spießigkeit auf dem Dorf. Gegen die bornierten Alten genau wie gegen die aktionistischen Jungen. Einfach herrlich.

Und die Moral von der Geschicht’? Nur mit positive Denken und kitschigen Sprüchen löst man keine Probleme. Man arrangiert sich bestenfalls mit ihnen. Für Gründer*innen ist das vielleicht nicht die beste Lösung. Ab und zu ist ein Wildschweinbraten dann doch eine gute Alternative, um etwas zu bewegen in der Welt.