Business Angel des Jahres 2025: Tobias Wittich hat eine „Goldene Nase“

Seit 2001 zeichnet Business Angels Deutschland e.V. (BAND) den „Business Angel des Jahres“ mit der „Goldenen Nase“ aus, um damit ein Zeichen für die Leistungen der Business Angels zu setzen: In diesem Jahr wurde Tobias Wittich geehrt.

Angel Investor Tobias Wittich aus Berlin ist mit der „Goldenen Nase“ als „Business Angel des Jahres 2025“ geehrt worden. Die renommierte Auszeichnung wurde im Rahmen des Business Angels Community Summit vom Business Angels Deutschland (BAND), dem Bundesverband der Angel-Investoren, verliehen.

Bereits zum 25. Mal würdigte BAND mit diesem Preis eine Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise als Frühphaseninvestor engagiert. Das Besondere: Über die Nominierung entscheiden ausschließlich Gründerinnen und Gründer, die selbst von den Investitionen des Business Angels profitiert haben. 82 Startups hatten im Vorfeld 21 Business Angels nominiert. Tobias Wittich konnte sich in einem neu aufgesetzten Auswahlformat gegen sieben Finalist:innen durchsetzen. I

Tobias Wittich investiert gezielt in der Frühphase junger Unternehmen und begleitet die Startups nicht nur finanziell, sondern auch operativ – etwa bei Vertragsgestaltung, Teamaufbau, strategischer Ausrichtung und Folgefinanzierungen. Anders als viele andere Investoren verfolgt er dabei keinen festen Branchenfokus. Vielmehr legt er Wert auf die Qualität des Gründerteams und dessen Entwicklungspotenzial.

Sein Motto: Gründerinnen und Gründer sind Partner „im selben Boot“. Tobias Wittich steht für verlässliche Begleitung, schnelle Reaktionsfähigkeit und hohe Präsenz – ohne operative Vereinnahmung, aber mit klarem Mehrwert.

Die Rückmeldungen aus seinem Portfolio bestätigen dies eindrucksvoll: Tobias Wittich gilt als hochgradig engagierter Business Angel, der weit über das Kapital hinaus Unterstützung bietet – durch strategisches Sparring, operative Expertise, emotionale Intelligenz und sein starkes Netzwerk.

Mit der Verleihung der „Goldenen Nase“ unterstreicht Tobias Wittich seine Rolle als Botschafter für Angel Investing in Deutschland. Besonders wichtig ist ihm der Austausch innerhalb der Szene: Erfahrungen sichtbar zu machen, voneinander zu lernen und Best Practices zu teilen – nicht nur im eigenen Portfolio, sondern in der gesamten Angel-Community.