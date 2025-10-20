Die Sommerzeit endet, die Winterzeit beginnt. Trotz aller Unkenrufe laufen die Uhren weiter wie bisher. Ganz ehrlich: Es gibt auch größere Probleme. In diesem Sinne genießen wir in den früher dunklen Nachmittagsstunden ein paar belgische Waffeln und wünschen euch eine erhellende Gründerwoche.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 20. bis 26. Oktober 2025

SevenVentures Pitch Day | München 2025

München, 21. Oktober 2025

4 B2C-Startups, 3 Millionen Euro Medienbudget, aber nur ein Gewinner: Der SevenVentures Pitch Day fordert viel und gibt viel.

Die beste Sendezeit

Total Digital 2025 | Coburg

Coburg, 22. und 23. Oktober 2025

Die Coburger Digitaltage bieten ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Einblicken, Vorträgen und Networking-Gelegenheiten.

Einsen und Nullen

Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“

Online, 22. Oktober 2025

Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.

Gefunden werden

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 23. Oktober 2025

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen euch Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Alles eingerechnet

Online-Sprechstunde: „Unternehmerpersönlichkeit“ | Oktober 2025

Online, 23. Oktober 2025

Unternehmerpersönlichkeit – Was macht dich als Gründer:in aus?

Lerne dich kennen

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

