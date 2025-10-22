Wenn der Staat selbst „einkauft“: GovIntel gewinnt den Smart Country Startup Award 2025

Das Berliner Startup GovIntel analysiert öffentliche Daten mit Hilfe von KI-gestützter Sales Intelligence u und hilft damit dem digitalen Staat von morgen auf die Sprünge.

Der Smart Country Startup Award wird jährlich als Innovationspreis für junge Unternehmen mit herausragenden Lösungen für den Public Sector von Get Started, der Startup-Initiative des Digitalverbands Bitkom, vergeben. In diesem Jahr geht der Preis nach Berlin: Das Startup GovIntel konnte sich mit seinem Pitch auf der Smart Country Convention unter den fünf Finalisten durchsetzen.

Das Berliner Startup GovIntel wertet mit Hilfe von KI-Vergabemitteilungen, Haushaltsdaten, Sitzungsunterlagen und Parlamentsdebatten aus. So entstehen Hinweise auf geplante Beschaffungen, oft sechs bis zwölf Monate bevor eine Ausschreibung veröffentlicht wird. Unternehmen können ihre Lösungen rechtzeitig positionieren und Verwaltungen lernen passende Innovationen kennen, bevor ein enger Ausschreibungsrahmen feststeht.

„Innovative Startups sind die treibende Kraft für frische Einfälle und digitale Lösungen in unseren Städten und der öffentlichen Verwaltung. Beim Smart Country Startup Award erleben wir, wie kreative Ideen und technologische Ansätze ihren Weg auf die große Bühne finden und hier die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen“, sagt Daniel Breitinger, Leiter Startups & Scaleups beim Bitkom.

„Die Smart Country Convention verbindet die Startup-Szene direkt mit den Entscheiderinnen und Entscheidern aus Kommunen und Behörden. So entsteht echte digitale Transformation.“ Um die Sichtbarkeit solcher Startups nachhaltig auszubauen, erhält der diesjährige Gewinner des Innovationspreises einen Bühnenslot auf der Smart Country Convention 2026 im Gegenwert von 10.000 Euro, sowie eine kostenfreie einjährige Startup-Mitgliedschaft im Bitkom.