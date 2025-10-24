Wie digital ist Deutschland? – Die Antwort steht im Bitkom-Dataverse

Der Digitalverband Bitkom stellt seine Datenbank zur digitalen Wirtschaft und Gesellschaft öffentlich zur Verfügung. Zum Start gibt es Zugriff auf mehr als 11 Millionen Datenpunkte.

• Wie digital ist Deutschland? Wer nutzt Künstliche Intelligenz und wozu?

• Wie verbreitet ist kontaktloses Bezahlen, wie steht es um Deutschlands Cybersicherheit und wie läuft die Konjunktur in der digitalen Wirtschaft?

• In welchem Alter nutzen Kids Smartphone, Spielkonsole und Fernseher und wie halten es Senioren mit Online-Dating?

Der Digitalverband Bitkom hat auf diese und viele weitere Fragen Antworten – und bündelt sie ab sofort auf einer neuen Online-Plattform: dem Bitkom-Dataverse – frei zugänglich und transparent. Mit dem Bitkom-Dataverse entsteht damit das größte Online-Portal mit Zahlen und Statistiken zum digitalen Deutschland, das kostenlos verfügbar ist. Zum Start stehen bereits mehr als 11 Millionen Datenpunkte zu unterschiedlichen Digitalthemen aus den vergangenen vier Jahren bereit. Sie basieren auf mehr als 100.000 Einzelinterviews u.a. mit Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland oder zum Beispiel Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen.

„Seit Jahren schon vermessen wir das digitale Deutschland in vielen seiner Facetten. Mit dem Bitkom-Dataverse öffnen wir diesen Datenpool für die Allgemeinheit“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. „Das Bitkom-Dataverse bietet aktuelle Daten für alle Interessierten – ganz gleich ob aus Politik oder Wirtschaft, aus NGOs oder Wissenschaft, aus Schüler- oder Lehrerschaft.“

Der Digitalverband Bitkom führt jedes Jahr mehr als 50 Studien und repräsentative Befragungen in der deutschen Bevölkerung, in Unternehmen oder speziellen gesellschaftlichen Gruppen wie Seniorinnen und Senioren oder Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften oder Ärztinnen und Ärzten durch. Die wichtigsten Studien aus 2025 und den letzten Jahren wurden für das Bitkom-Dataverse aufbereitet.

Das Bitkom-Dataverse wird permanent weiter ausgebaut und soll so künftig die Entwicklung des digitalen Deutschlands auch im Zeitverlauf nachvollziehbar machen. Die Daten können nach unterschiedlichen Kriterien wie Altersgruppen oder Unternehmensgrößen gefiltert und die Ergebnisse für eigene Berechnungen oder zum Beispiel Präsentationen in den gängigen Formaten exportiert werden.