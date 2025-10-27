Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 27. Oktober bis 2. November 2025
Was wäre das bloß eine Welt geworden ohne John Montagu? Eine auf jeden Fall, in der Konferenzen, Meetings und Besprechungen kulinarisch ein bisschen ärmer wären. Denn mit seiner großen Erfindung hat der Earl of Sandwich – ohne es zu wissen freilich – die Verpflegung in der modernen Arbeitswelt erheblich erleichtert. All hail! Ansonsten darf es heuer auch ein bisschen Grusel sein – und vielleicht der eine oder andere Brückentag.
Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“
Online, 29. Oktober 2025
Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel deine eigene Website zu erstellen.
Neuland erobern
Connect & Create | Bremerhaven 2025
Bremerhaven, 29. Oktober 2025
Beim „Connect & Create“ stellen die kreativsten Köpfe der Hochschule Bremerhaven ihre Start-up-Ideen und Projekte vor.
Das nächste große Ding?
Gründergrillen Stuttgart Oktober 2025
Stuttgart, 29. Oktober 2025
Gut verpflegt, bestens vernetzt, und pitchen kannst du auch noch.
Es geht nicht nur um die Wurst
Afterwerk: Startup Pitches & Networking | München 2025
München, 30. Oktober 2025
Pitches, News und Networking: Diesmal mit Gruselfaktor, weil Halloween auch an Gründern nicht vorbeigeht.
Gruselt euch!
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026
Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.
