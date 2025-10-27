Was wäre das bloß eine Welt geworden ohne John Montagu? Eine auf jeden Fall, in der Konferenzen, Meetings und Besprechungen kulinarisch ein bisschen ärmer wären. Denn mit seiner großen Erfindung hat der Earl of Sandwich – ohne es zu wissen freilich – die Verpflegung in der modernen Arbeitswelt erheblich erleichtert. All hail! Ansonsten darf es heuer auch ein bisschen Grusel sein – und vielleicht der eine oder andere Brückentag.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 27. Oktober bis 2. November 2025

Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“

Online, 29. Oktober 2025

Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel deine eigene Website zu erstellen.

Neuland erobern

Connect & Create | Bremerhaven 2025

Bremerhaven, 29. Oktober 2025

Beim „Connect & Create“ stellen die kreativsten Köpfe der Hochschule Bremerhaven ihre Start-up-Ideen und Projekte vor.

Das nächste große Ding?

Gründergrillen Stuttgart Oktober 2025

Stuttgart, 29. Oktober 2025

Gut verpflegt, bestens vernetzt, und pitchen kannst du auch noch.

Es geht nicht nur um die Wurst

Afterwerk: Startup Pitches & Networking | München 2025

München, 30. Oktober 2025

Pitches, News und Networking: Diesmal mit Gruselfaktor, weil Halloween auch an Gründern nicht vorbeigeht.

Gruselt euch!

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

