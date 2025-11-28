„Erfolgreich, relevant und mit klarer Haltung“: Berlin zeichnet Unternehmerinnen des Jahres aus

Die „Berliner Unternehmerinnen 2024/2025“ stehen fest. Die diesjährigen Preisträgerinnen sind Ann-Sophie Claus (The Female Company GmbH), Deniz Ficicioglu (wunderfish GmbH), Susann Hoffmann und Philippa Koenig (MANTI MANTI GmbH) sowie Mona Hornung und Julia Wadehn (NOVO Building GmbH). Sie wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung ausgezeichnet.

Die sechs Gründerinnen setzen in ihren Branchen neue Maßstäbe und vereinen Vision und gesellschaftliche Verantwortung: von der Female Company, die Frauen mit nachhaltigen Produkten durch alle Lebensphasen begleitet, über die wunderfish GmbH, die mit bettaf!sh die Ernährung der Zukunft neu denkt, zur MANTI MANTI GmbH, die Kinderbrillen zu coolen Designobjekten macht, und der NOVO Building GmbH, die mit intelligenter Software den Gebäudesektor klimafit aufstellt.

Mit dem Preis würdigt das Land Berlin zum elften Mal engagierte Berliner Unternehmerinnen, die den Wirtschaftsraum Berlin erfolgreich mitgestalten und gleichzeitig Vorbild für Frauen auf dem Weg in die Selbständigkeit sind. Initiatorin ist die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Als Kooperationspartner sind Investitionsbank Berlin, IHK Berlin und Handwerkskammer Berlin mit dabei. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben.

Aus über 130 Bewerbungen – ein neuer Rekord – hat eine unabhängige Jury die Preisträgerinnen in den vier Kategorien „KMU und Großunternehmen“ (> 10 Beschäftigte), „Kleinstunternehmen“ (< 10 Beschäftigte), „Newcomerinnen“ (< fünf Jahre am Markt) und erstmalig auch „Women in Tech“ ermittelt. In jeder Kategorie erhalten die Preisträgerinnen ein Preisgeld von 10.000 Euro, ein filmisches Unternehmensporträt sowie eine Preisskulptur der Berliner Bildhauerin Gisela von Bruchhausen.

Die Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe Franziska Giffey hielt die Laudatio in der Kategorie „KMU und Großunternehmen“ für Ann-Sophie Claus, Gründerin und Geschäftsführerin von The Female Company GmbH. „Die diesjährigen Preisträgerinnen des Wettbewerbs ‚Berliner Unternehmerin des Jahres‘ zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig, kraftvoll und zukunftsorientiert Frauen unsere Wirtschaft prägen – von Tech über Design bis hin zu nachhaltigen Alltagslösungen. Frauen wie Ann-Sophie Claus mit The Female Company stehen beispielhaft für ein neues Selbstverständnis: wirtschaftlich erfolgreich, gesellschaftlich relevant und mit klarer Haltung für Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit. So sieht modernes Unternehmerinnentum made in Berlin aus.“