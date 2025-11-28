Selbstständig machen in 10 einfachen Schritten: Dein Leitfaden für Gründung, Planung, Anmeldung, Steuern und einen erfolgreichen Start.

Selbstständig machen in 10 einfachen Schritten – so gründest du richtig | 2025

Sich selbstständig machen: Das ist für viele ein großer Traum. Endlich eigene Entscheidungen treffen, eigene Ideen verwirklichen und die Freiheit haben, das eigene berufliche Leben selbst zu gestalten. Gleichzeitig tauchen viele Fragen auf: Wo fängst du an? Welche Behörden musst du kontaktieren? Welche Fehler solltest du vermeiden?

Dieser Ratgeber führt dich in zehn klaren, verständlichen Schritten durch den Gründungsprozess – von der ersten Idee bis zum laufenden Geschäftsbetrieb.

1. Kläre, ob deine Tätigkeit freiberuflich oder gewerblich ist

Der erste Schritt ist entscheidend, weil davon abhängt, wie du dein Unternehmen anmeldest und welche gesetzlichen Regeln für dich gelten. In Deutschland unterscheidet das Gesetz zwischen Freiberuflern und Gewerbetreibenden.

Freiberuflich bist du in der Regel, wenn du eine wissenschaftliche, erzieherische, künstlerische, schriftstellerische oder beratende Tätigkeit ausübst – zum Beispiel als Designer:in, Journalist:in, Dozent:in, Arzt/Ärztin oder Ingenieur:in.

Gewerbetreibend bist du, wenn du Produkte handelst, ein Handwerks- oder Produktionsunternehmen führst, einen Online-Shop betreibst oder klassische Dienstleistungen anbietest, die nicht als freier Beruf gelten.

Die korrekte Einordnung ist wichtig, weil freiberufliche Tätigkeiten nicht beim Gewerbeamt, sondern nur beim Finanzamt angemeldet werden. Gewerbetreibende dagegen müssen immer ein Gewerbe anmelden. Wenn du dir unsicher bist, hilft ein Blick auf Berufelisten oder ein Gespräch mit der IHK/HWK oder einem Steuerberater.

2. Entwickle deine Geschäftsidee und schreibe deinen Businessplan

Eine Geschäftsidee kann noch so gut sein – ohne klare Struktur bleibt sie schwer umsetzbar. Wenn du dich selbstständig machen willst, dient dir ein Businessplan als Orientierung, als Analysewerkzeug und als Entscheidungsgrundlage. Auch wenn du keine Finanzierung benötigst, profitierst du enorm davon, deine Gedanken schriftlich zu ordnen.

Dein Businessplan sollte folgende Punkte enthalten:

Geschäftsidee: Was genau bietest du an? Welche Probleme löst du?

Zielgruppe: Wer sind deine Kund:innen und warum sollten sie zu dir kommen?

Branche & Markt: Wie sieht deine Konkurrenz aus? Welche Trends helfen oder hemmen dich?

Marketingstrategie: Wie erreichst du deine Kund:innen? Social Media, Webseite, Kooperationen?

Organisation & Rechtsform: Wie willst du dein Unternehmen strukturieren? Willst du allein gründen oder mit Partner:innen?

Finanzplanung: Eine realistische Kalkulation deiner Einnahmen, Kosten und Liquidität über mindestens 12 Monate.

Auch wenn du keinen Kredit oder Fördermittel benötigst, hilft dir der Plan enorm. Er bringt Klarheit, Sicherheit und ist ein Leitfaden für die ersten Monate deiner Selbständigkeit.

Deinen Businessplan kannst du auf der Gründerplattform ziemlich schnell und ziemlich gut schreiben. Schritt für Schritt hilft dir ein kostenloses Tool bei Struktur, Formulierungen und sogar dem Zahlenteil – bis du deinen persönlichen Businessplan in der Hand hältst. Jetzt kostenlos anmelden

3. Selbstständig machen: Wähle die passende Rechtsform

Die Rechtsform bestimmt, wie du haftest, wie umfangreich deine Buchhaltung ist und wie du nach außen auftrittst. Für Einzelgründer:innen kommen vor allem diese Formen infrage:

Einzelunternehmen – unkompliziert, flexibel und kostengünstig.

Freiberufler – steuerrechtlich wie ein Einzelunternehmen, aber mit Sonderstatus.

GbR – wenn mindestens zwei Personen gemeinsam gründen.

UG (haftungsbeschränkt) oder GmbH – mit Haftungsbeschränkung, jedoch formeller und mit Vorgaben für Stammkapital und Notar.

Für viele Gründer:innen ist das Einzelunternehmen ein sinnvoller Startpunkt, wenn sie sich selbstständig machen. Ändern kannst du die Rechtsform später immer noch.

Welche Rechtsform passt für mein Unternehmen?

4. Organisiere frühzeitig deine Buchhaltung und dein Rechnungswesen

Eine professionelle Buchhaltung ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern erleichtert dir deinen Alltag von Beginn an. Je klarer deine Prozesse sind, desto weniger Zeit und Nerven kosten dich Steuern und Finanzfragen. Du hast schließlich genug andere Dinge umdie Ohren, wenn du dich selbstständig machen willst.

Achte darauf:

eine passende Buchhaltungssoftware zu wählen

ein Geschäftskonto einzurichten, um private und geschäftliche Finanzen sauber zu trennen

ein System für Angebote, Rechnungen und Belegerfassung aufzubauen

zu klären, ob für dich die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) reicht

zu entscheiden, ob du die Kleinunternehmerregelung nutzen möchtest

alle Pflichtangaben auf Rechnungen einzuhalten

Eine gut organisierte Buchhaltung für Gründer ist Teil deines professionellen Auftretens – und schützt dich vor späteren Unklarheiten.

5. Prüfe, ob du Genehmigungen oder Nachweise brauchst

Je nach Branche kann die Tätigkeit, mit der du dich selbstständig machen willst, an bestimmte Voraussetzungen gebunden sein. Manche Berufe sind genehmigungspflichtig oder verlangen berufliche Qualifikationen.

Handwerksbetrieb gründen: Darauf musst du unbedingt achten

Hierzu gehören unter anderem:

zulassungspflichtige Handwerksberufe (z. B. Elektriker, Friseur, SHK-Handwerk)

medizinische, juristische oder steuerberatende Berufe

Tätigkeiten mit Alkoholausschank (Gaststättenerlaubnis)

Makler-, Finanz- oder Versicherungsvermittlungen

Informiere dich frühzeitig, damit du Verzögerungen am Start vermeidest. Die IHK oder HWK ist hier eine verlässliche Anlaufstelle.

6. Melde dein Gewerbe an oder gib deine freiberufliche Tätigkeit bekannt

Ist die Einordnung klar, folgt der formelle Start:

Gewerbetreibende melden sich beim Gewerbeamt ihrer Stadt oder Gemeinde an.

Freiberufler überspringen das Gewerbeamt und melden sich direkt beim Finanzamt.

Die Anmeldung erfolgt heute oft online, und du musst die Tätigkeit möglichst präzise beschreiben, mit der du dich selbstständig machen willst. In manchen Fällen benötigst du Nachweise, etwa Qualifikationen oder Erlaubnisse.

So meldest du ein Gewerbe richtig an (inklusive Formular)

7. Fülle den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus

Nach der Anmeldung erwartet dich der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Er ist notwendig, damit das Finanzamt dich steuerlich korrekt einstufen kann. Seit 2021 muss der Fragebogen zwingend online über das ELSTER-Portal abgegeben werden.

Im Fragebogen machst du Angaben zu:

deiner Tätigkeit, mit der du dich selbstständig machen willst

deiner Umsatz- und Gewinnerwartung

deiner Umsatzsteuerregelung (mit oder ohne Kleinunternehmerregelung)

deinen Kontaktdaten und deinem Geschäftskonto

geplanten Steuervorauszahlungen

Nach der Bearbeitung erhältst du deine Steuernummer, mit der du offiziell Rechnungen ausstellen darfst.

8. Kläre deine Sozialversicherung

Wer sich selbstständig machen will, ist selbst für seine Absicherung verantwortlich. Dieses Thema solltest du weder unterschätzen noch aufschieben.

Folgende Dinge solltest du klären:

Krankenversicherung : freiwillig gesetzlich oder privat

: freiwillig gesetzlich oder privat Rentenversicherung : in einigen Berufen verpflichtend, sonst freiwillig

: in einigen Berufen verpflichtend, sonst freiwillig Berufsgenossenschaft : zuständig für die Unfallversicherung

: zuständig für die Unfallversicherung Künstlersozialkasse (KSK): für kreative und publizistische Tätigkeiten oft eine große Erleichterung

Auch freiwillige Versicherungen wie Berufsunfähigkeits- oder Haftpflichtversicherung solltest du prüfen.

Die wichtigsten Versicherungen für Gründer

9. Richte dein Geschäft ein

Nachdem die organisatorischen Grundlagen gelegt sind, geht es darum, dein Unternehmen auch äußerlich klar und rechtssicher aufzustellen. Ein zentrales Element ist ein separates Geschäftskonto. Es schafft Transparenz, erleichtert die Buchhaltung und hilft dir dabei, private und geschäftliche Finanzen sauber zu trennen. Viele Banken bieten spezielle Gründerkonten mit günstigen Konditionen an.

Wenn du eine eigene Website betreibst – was heute in fast allen Branchen sinnvoll ist – benötigst du ein rechtlich korrektes Impressum und eine Datenschutzerklärung, die den Anforderungen der DSGVO entspricht.

Überlege außerdem, ob du AGB, eine Widerrufsbelehrung oder spezielle Vertragsunterlagen benötigst. Das ist besonders wichtig, wenn du Produkte oder digitale Inhalte verkaufst oder mit klar geregelten Leistungsumfängen arbeitest.

Auch dein Auftreten nach außen gehört zu diesem Schritt: Definiere ein einheitliches Erscheinungsbild, wähle ein Logo, klare Farben und eine stimmige Sprache. Ein konsistentes Design trägt viel zu einem professionellen ersten Eindruck bei.

10. Selbstständig machen: Starte dein Marketing

Nun kann der operative Teil deiner Selbständigkeit beginnen: Sichtbarkeit aufbauen, Kund:innen gewinnen und Beziehungen pflegen.

Eine professionelle Website, zielgerichtete Social-Media-Präsenz und ein Google-Business-Profil sind oft die Basis, wenn du dich erfolgreich selbstständig machen willst. Ergänzend lohnt es sich, aktiv zu netzwerken – online wie offline. Persönliche Empfehlungen und gute Kundenerfahrungen sind gerade für neue Selbständige besonders wichtig.

Das Marketing-Kit für Gründer zum Start

Gleichzeitig musst du deine regelmäßigen Pflichten erfüllen, etwa:

Steuererklärungen

ggf. Umsatzsteuervoranmeldungen

korrekte Belegablage

Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen

Kammerbeiträge (IHK/HWK)

Marketing und kontinuierliche Erfüllung deiner Pflichten gehen Hand in Hand: Während du für Sichtbarkeit sorgst, schaffst du gleichzeitig die Grundlage für einen stabilen und erfolgreichen Geschäftsbetrieb.

Fazit

Der Weg in die Selbständigkeit ist kein Sprint, sondern ein gut geplantes Projekt. Wenn du deine Idee strukturiert angehst, deine Finanzen im Blick behältst und die wichtigsten rechtlichen Schritte beachtest, legst du ein solides Fundament für dein Unternehmen.

Mit einem klar ausgearbeiteten Businessplan, einer passenden Rechtsform, einem gut organisierten Rechnungswesen und einem professionellen Außenauftritt legst du die wesentlichen Grundsteine, wenn du dich selbstständig machen willst.

Vergiss nicht: Selbständigkeit bedeutet Verantwortung – aber auch persönliche Freiheit, Gestaltungsspielraum und die Chance, deine berufliche Vision Wirklichkeit werden zu lassen.