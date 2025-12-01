Auch wenn die Kraft langsam ausgeht, die Tage immer mehr im Kerzenglanze scheinen und die Glühweinhändler ihren jährlichen Tribut einfordern: Ein paar Wochen musst du noch durchhalten, bis zur Weihnachtspause. Was dabei hilft? Zum einem ein paar interessante Gründerwettbewerbe und zum anderen spannende Veranstaltung für Gründer und Startups – die Highlights haben wir für dich hier zusammengefasst.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 1. bis 7. Dezember 2025

Gründer:innenstammtisch Mitteldeutschland

Leipzig, 1. Dezember 2025

Lockerer Treffpunkt der regionalen Gründerszene mit Erfahrungsaustausch und Feierabendbier.

Im Netzwerk

Die Sorgenfrei-Strategie: Notfallplanung, Verträge, Altersvorsorge und finanzielle Absicherung

Frankfurt am Main, 2. Dezember 2025

Info-Workshop rund um das Thema „Vorsorge und Absicherung“ für dich und dein Unternehmen.

Gute Pläne, kleine Sorgen

Lesung „Innovationen – Frauen schaffen Zukunft“ | Kaiserslautern

Kaiserslautern, 3. Dezember 2025

Ein inspirierender Abend darüber, warum Haltung und Werte wichtig für Innovationen sind.

Mutiges Denken

Startup X Community Breakfast Bonn | Dezember 2025

Bonn, 3. Dezember 2025

Interessante Startups und frischer Kaffee: So kann man in den Tag starten.

Morgenstund‘

Online-Seminar: Dein Finanzüberblick leicht gemacht | Dezember 2025

Online, 4. Dezember 2025

Klarheit und Struktur: So trennst du privat und geschäftlich sauber, organisierst Belege und sorgst für einen festen Buchhaltungs-Ablauf.

Ordnung muss sein

Online-Seminar: Als Coach*in, Berater*in oder Dienstleister*in selbstständig machen

Online, 4. Dezember 2025

Wenn du deinen Start als Online-Coach*in, Berater*in oder Dienstleister*in richtig angehen möchtest, ist dieser Workshop ein guter Anfang.

Der erste Schritt

Weihnachtsfeier im Cityhub | Bonn 2025

Bonn, 5. Dezember 2025

Bühne frei für die besten und weihnachtlichsten Pitches des Jahres! Glühwein gibt’s auch.

Ho, ho ho

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

Mehr Infos

DGNB Sustaina­bility Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026

Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.

Mehr Infos

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.