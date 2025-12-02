KfW Gründen: Das sind die Sieger 2025

Herausragende Gründerinnen und Gründer wurden mit dem KfW Award Gründen ausgezeichnet. Aus dem Kreis der 16 Landessieger setzte sich Qdrant Solutions GmbH aus Berlin als Bundessieger durch.

Zum 28. Mal hat die KfW mit dem „KfW Award Gründen” herausragende Start-ups aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Bei der feierlichen Preisverleihung in Berlin wurden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.

Den Landessieg und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro erhielt je ein Unternehmen aus jedem Bundesland. „Mit dem Award machen wir ihre herausragenden Projekte sichtbar und fördern Unternehmergeist sowie eine lebendige Gründungslandschaft in Deutschland“, sagt der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels.

Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb. Den Bundessieg und das damit einhergehende Preisgeld von 10.000 Euro sicherte sich Qdrant Solutions GmbH aus Berlin. Das Unternehmen überzeugte mit einer Open-Source-Vektordatenbank, die unstrukturierte Daten kontextbasiert verarbeitet und damit eine Schlüsseltechnologie für präzisere KI-Suchen und intelligentere Anwendungen bietet.

In diesem Jahr ging der Sonderpreis „Nachfolge“ und das Preisgeld von 5.000 Euro an die Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken. Das Traditionsunternehmen fertigt individuelle Küchen, Möbel und Innenausbauten für Privat- und Gewerbekundinnen und Kunden an. Unter der Leitung von Hannes Seidel meisterte Hodapp den erfolgreichen Generationenwechsel ins digitale Zeitalter mit digitaler Planung, teilautomatisierter Fertigung und nachhaltiger Produktion.

In der Abstimmung zum Publikumspreis setzte sich HolyPoly durch. Das sächsische Start-up zeigt, wie Kunststoffabfälle nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas Neuem sein können. Aus alten Kunststoffteilen entstehen über moderne Recyclingverfahren hochwertige Rohstoffe für neue Anwendungen.

Die Landessieger des KfW Award Gründen in der Übersicht