Was sich 2026 für Freelancer ändert

2026 wird zum Prüfstein für Freelancer: Zentrale Reformen aus dem Koalitionsvertrag sollen greifen, viele Details bleiben jedoch offen.

Sechs Monate nach dem Start der neuen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD rücken die ersten Umsetzungen des Koalitionsvertrags in Sichtweite. Ab dem 1. Januar 2026 sollen zentrale Reformen greifen, die auch Auswirkungen auf Freelancer und Solo-Selbstständige haben.

Doch während einige Maßnahmen konkrete Entlastungen versprechen, bleiben viele Ankündigungen bislang Absichtserklärungen. Das Portal freelancermap hat zusammengetragen, welche Vorhaben tatsächlich relevant werden und wo noch Unsicherheit herrscht. Eine Tabelle gibt hier einen Überblick.

Koalitionsvertrag 2025: Viel vor, aber wenig umgesetzt

Der Koalitionsvertrag 2025 markierte erstmals eine politische Schwerpunktsetzung für Selbst-ständige. Zentrale Punkte, die Freelancer direkt betreffen, sind:

eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens, um mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von Beschäftigung und Selbstständigkeit zu schaffen,

der Abbau bürokratischer Hürden durch digitale Verwaltungsprozesse, Genehmigungsfiktionen und ein „Once-Only“-Prinzip,

eine Altersvorsorgepflicht für neue Selbstständige mit freier Wahl der Vorsorgeform,

die Einführung des Mutterschutzes auch für Solo-Selbstständige,

sowie steuerliche Anpassungen und Abschreibungsoptionen zur Entlastung kleiner Unternehmen und Einzelunternehmer:innen.

Das sind die besten Jobportale für Freelancer

Laut Freelancer-Kompass 2025 sehen 79 Prozent der Befragten fehlende politische Rahmenbedingungen als Problem, fast die Hälfte empfindet strukturelle Nachteile gegenüber Angestellten. Die Unsicherheit über Scheinselbstständigkeit bleibt eines der drängendsten Themen: 60 Prozent der Freelancer nannten sie als größten strukturellen Nachteil ihrer Arbeit.

Viele Pläne, wenig Praxis: Reformen kommen nur schleppend voran

Während steuerliche Anpassungen und Mobilitätsentlastungen bereits 2026 greifen, bleiben die strukturell entscheidenden Fragen wie Scheinselbstständigkeit, Sozialversicherungspflicht und Bürokratieabbau weiter offen. Zwar wurde im Oktober mit der sogenannten „Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung“ ein Entlastungsprogramm vorgestellt, das Bürokratie abbauen soll. Doch Freelancer bleiben davon bislang weitgehend unberührt. So ist etwa das Statusfeststellungsverfahren, das im Freelancer-Kompass 2025 von 60 Prozent der Befragten als größtes strukturelles Problem genannt wurde, ist noch nicht reformiert.