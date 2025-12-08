Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 8. bis 14. Dezember 2025

Es ist kalt, es ist dunkel, das Ende ist nah. Bevor aber das Jahr adieu sagt, rafft es sich noch zu einer Schlussoffensive auf, damit das nächste keinen Kaltstart braucht. Völlig ohne Zusammenhang sei uns an dieser Stelle der Hinweis erlaubt: Wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, kauft sie bei Händlern vor Ort, solange es sie noch gibt. Die Paketboten werden’s euch ebenfalls danken, und die Verpackungsmülltonnen haben dann auch etwas mehr Luft zum atmen.

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 9. Dezember 2025

Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 10. Dezember 2025

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 10. Dezember 2025

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Geschäftsmodell-Sprechstunde für Frauen

Online, 10. Dezember 2025

In dieser Sprechstunde werden 2-3 Geschäftsmodelle zusammen mit den Gründer*innen diskutiert. Andere können dabei Feedback geben und lernen, mit welchen Fragen das eigene Geschäftsmodell-Denken angeregt werden kann.

An die Arbeit!

Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“

Online, 10. Dezember 2025

Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.

Gefunden werden

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

DGNB Sustaina­bility Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026

Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.

NRW Female Innovation Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Februar 2026

Der Gründerpreis richtet sich an von Frauen geführte Startups und ist branchenoffen.

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

