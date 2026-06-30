Könnte helfen: Jeder Fünfte wünscht sich KI-Beratung für den Bundestrainer

War die Aufstellung richtig, die Taktik klug, kamen die Wechsel rechtzeitig? Nach Niederlagen wie dem 3:4 gegen Paraguay steht im Fußball vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann im Fokus. Viele können sich grundsätzlich vorstellen, dass Entscheidungen an der Seitenlinie künftig auch mithilfe von KI getroffen werden. So ist jede bzw. jeder Fünfte in Deutschland (21 Prozent) der Auffassung, dass der Bundestrainer sich bei seinen Entscheidungen von KI beraten lassen sollte. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 1.000 Personen in Deutschland.

„KI kann einem Trainer die Entscheidung nicht abnehmen, aber sie kann die Entscheidungsgrundlagen deutlich verbessern“ sagt Lucy Czachowski, KI-Expertin beim Bitkom. Auch beim Spielerlebnis eröffnet KI neue Möglichkeiten. Fast jede und jeder Fünfte (18 Prozent) würde sich die WM-Spiele gerne von einer KI statt von einem menschlichen Moderator kommentieren lassen. Unter den 16- bis 29-Jährigen sagen das 26 Prozent, bei den 30- bis 49-Jährigen 24 Prozent. In den höheren Altersgruppen ist die Zustimmung geringer. 12 Prozent der 50- bis 64-Jährigen und 13 Prozent der ab 65-Jährigen würden KI-Kommentare bevorzugen.

Auch andere interaktive Funktionen für das digitale Zuschauererlebnis stoßen auf Interesse. Mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Deutschen möchte Wiederholungen des Spielgeschehens selbst auswählen. Ein Viertel (25 Prozent) wünscht sich ein Virtual-Reality- oder 360-Grad-Erlebnis, 19 Prozent möchten Kameraperspektiven auf das Spiel selbst wählen.