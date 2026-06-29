Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 29. Juni bis 5. Juli 2026
Sommer, Sonne, Ferienzeit: Lass dich nicht entmutigen, nur weil in diesem Jahr (weltpolitisch) alles irgendwie schlimmer ist. Neues, Spannendes, Erholsames kann man trotzdem entdecken. Man muss nur die Augen offenhalten, was ja ganz prinzipiell eine gute Eigenschaft für Gründer ist. In diesem Sinne wünschen wir dir einen schönen Sommer!
GITEX AI EUROPE 2026
Berlin, 30. Juni und 1. Juli 2026
Die GITEX AI EUROPE 2026 ist ein branchenübergreifendes Technologieevent als globale Plattform für Europas Digitalwirtschaft.
Intelligent geht’s weiter
ruhrSUMMIT – r26 | Bochum 2026
Bochum, 1. und 2. Juli 2026
r26 ist das Unternehmertum- & Innovationsfestival im Ruhrgebiet. Auf dem Fundament des ruhrSUMMIT entsteht ein zweitägiges Business- und Innovationsfestival
Tief im Westen
Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“
Online, 1. Juli 2026
Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.
Kunden gewinnen
Festival der Zukunft | München 2026
München, 2. bis 5. Juli 2026
Das Festival der Zukunft bringt in München Menschen aus Technologie, Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft zusammen.
Für alle, für morgen
Pitch Club Developer & IT Edition #247 – Berlin
Berlin, 2. Juli 2026
Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.
Entwickler gesucht
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026
Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.
Mehr Infos
Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026
Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,
Mehr Infos
oekom media impact hub – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Juli 2026
Das oekom hub bietet gemeinwohlorientierten Medienakteuren kostenlose Unterstützung in Form von Räumlichkeiten, Wissen und Netzwerk in 6-9 monatigen Programmen.
Mehr Infos
Senkrechtstarter Award 2026 – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 19. Juli 2026
Der Senkrechtstarter Award ist ein branchenoffener Startup-Wettbewerb der Wirtschaftsförderung Bochum mit Preisgeldern in Höhe von 80.000 €.
Mehr Infos
Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft 2026 – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 31. Juli 2026
Der Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft fördert jährlich den Unternehmergeist in der Region und würdigt herausragende Gründungsideen sowie erfolgreiche Unternehmensentwicklungen.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.