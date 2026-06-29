Sommer, Sonne, Ferienzeit: Lass dich nicht entmutigen, nur weil in diesem Jahr (weltpolitisch) alles irgendwie schlimmer ist. Neues, Spannendes, Erholsames kann man trotzdem entdecken. Man muss nur die Augen offenhalten, was ja ganz prinzipiell eine gute Eigenschaft für Gründer ist. In diesem Sinne wünschen wir dir einen schönen Sommer!

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

GITEX AI EUROPE 2026

Berlin, 30. Juni und 1. Juli 2026

Die GITEX AI EUROPE 2026 ist ein branchenübergreifendes Technologieevent als globale Plattform für Europas Digitalwirtschaft.

Intelligent geht’s weiter

ruhrSUMMIT – r26 | Bochum 2026

Bochum, 1. und 2. Juli 2026

r26 ist das Unternehmertum- & Innovationsfestival im Ruhrgebiet. Auf dem Fundament des ruhrSUMMIT entsteht ein zweitägiges Business- und Innovationsfestival

Tief im Westen

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 1. Juli 2026

Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Festival der Zukunft | München 2026

München, 2. bis 5. Juli 2026

Das Festival der Zukunft bringt in München Menschen aus Technologie, Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft zusammen.

Für alle, für morgen

Pitch Club Developer & IT Edition #247 – Berlin

Berlin, 2. Juli 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026

Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,

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oekom media impact hub – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2026

Das oekom hub bietet gemeinwohlorientierten Medienakteuren kostenlose Unterstützung in Form von Räumlichkeiten, Wissen und Netzwerk in 6-9 monatigen Programmen.

Mehr Infos

Senkrechtstarter Award 2026 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Juli 2026

Der Senkrechtstarter Award ist ein branchenoffener Startup-Wettbewerb der Wirtschaftsförderung Bochum mit Preisgeldern in Höhe von 80.000 €.

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Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft 2026 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2026

Der Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft fördert jährlich den Unternehmergeist in der Region und würdigt herausragende Gründungsideen sowie erfolgreiche Unternehmensentwicklungen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.