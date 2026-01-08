Wintereinbruch: Die besten Tipps, um dein Smartphone vor Kälte zu schützen

Bei zwei Dritteln macht die Kälte dem Smartphone zu schaffen: Fünf Tipps, wie sich das Handy im Winter schützen lässt.

In weiten Teilen Deutschlands liegt Schnee, in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen weiter fallen. Auch der Technik macht dies zu schaffen: Zwei Drittel (68 Prozent) der Smartphonenutzerinnen und -nutzer in Deutschland haben nach eigenen Angaben schon Probleme mit ihrem Smartphone bei niedrigen Temperaturen erlebt. Das zeigt eine repräsentative Befragung von 1.002 Personen ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

„Besonders der Akku ist im Winter empfindlich. Je kälter es ist, desto weniger Energie speichert er. Aber auch das Display und die Bedienung des Smartphones werden beeinträchtigt. Der Touchscreen reagiert träger, Flüssigkristalle in Displays können langsamer arbeiten, und Kondenswasser kann sich bilden, wenn das Gerät zwischen warmen und kalten Umgebungen wechselt“, erklärt Sebastian Klöß, Consumer Technology Experte beim Bitkom.

Die besten Tipps für einen besseren Schutz deines Smartphones im Winter