Chancengleichheit in deutschen Firmen – diese drei Netzwerke für LGBT*IQ sind ausgezeichnet

Zum dritten Mal ehrt die PROUT AT WORK-Foundation Unternehmensnetzwerke für ihren außerordentlichen Beitrag zur Stärkung der LGBT*IQ-Chancengleichheit in deutschen Firmen.

Bereits seit 2018 zeichnet die gemeinnützige Stiftung PROUT AT WORK Unternehmensnetzwerke in drei Kategorien für ihr Engagement für LGBT*IQ-Chancengleichheit am Arbeitsplatz aus. In diesem Jahr Corona-bedingt per Video-Livestream wurden besonders engagierte Unternehmensnetzwerke in drei Kategorien für ihren Einsatz für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen geehrt. Die Gewinner_innen sind die Netzwerke METRO Pride (BIG IMPACT INITIATIVE-Award), Be You @Beiersdorf (RISING STAR-Award) und das Netzwerk GABLE von P&G (GLOBAL LEADER NETWORK-Award).

Die Ehrung der Netzwerke erfolgt traditionell in drei Kategorien. Mit dem BIG IMPACT INITIATIVE-Award wird ein Netzwerk ausgezeichnet, das sich im Jahr 2020 auf besonders nachhaltige und kreative Weise innerhalb des Unternehmens oder in der Gesellschaft für die LGBT*IQ Community eingesetzt hat. Mit dem RISING STAR-Award zeichnet die Stiftung ein Netzwerk aus, dessen Gründung nicht länger als zwei Jahre zurück liegt, das aber dennoch bereits einen starken Einsatz für eine diverse, offene und tolerante Unternehmenskultur geleistet hat. Mit dem GLOBAL LEADER NETWORK-Award wird ein Netzwerk geehrt, das sich nicht nur in Deutschland, sondern global für die Chancengleichheit von LGBT*IQ-Mitarbeiter_innen einsetzt.

In diesem Jahr erhält das Netzwerk der METRO AG, METRO Pride, den Award in der Kategorie BIG IMPACT INITIATIVE. Es war im vergangenen Jahr federführend beim Positionspapier zum Thema Blutspende, welches von mittlerweile insgesamt 14 Unternehmen der deutschen Wirtschaft unterzeichnet und von der PROUT AT WORK-Foundation veröffentlicht wurde. Mit dem Papier positioniert sich die METRO AG klar gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und betont, dass das Unternehmen nicht in der Lage sei, gleichzeitig sowohl Blutspenden auf dem Campus anzubieten als auch den Anspruch an ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Aufgrund der aktuellen Vorgaben der Richtlinie Hämotherapie werden schwule und bisexuelle Männer sowie trans* Personen zu einer Rückstellungsfrist von 12 Monaten verpflichtet. Dank des Einsatzes von METRO Pride bei der Erarbeitung des Positionspapiers sowie Dank weiterer Initiativen und Aktionen zum Thema ‚Blutspende‘ scheint aktuell eine erneute Prüfung der Richtlinien mit dem Ziel einer Rückstellung von vier Monaten erreicht – eine Errungenschaft für die gesamte LGBT*IQ-Community.

Dem Netzwerk Be You @Beiersdorf der Beiersdorf AG verleiht die PROUT AT WORK-Foundation den RISING STAR-Award. Das erst Ende 2019 gegründete Netzwerk schaffte es bereits in seinem jungen Alter einige bedeutende Initiativen zu verwirklichen. Allein mit der Auftaktkampagne zur Gründung des Netzwerks gelang es Be You @Beiersdorf über 200 Allies zu rekrutieren. Neben internen Workshops und Strukturveränderungen hat das Netzwerk auch extern einige Beachtung gefunden, beispielsweise durch eine Straßen-Kampagne mit einem Rainbow-Bulli für Toleranz und Respekt. Besonders hervorzuheben ist, dass auch durch das Engagement der Netzwerksmitglieder die klassische Nivea-Creme in diesem Jahr als Sonderedition im Regenbogendesign veröffentlicht wurde und gleichzeitig das Projekt ‚Olivia macht Schule‘ von Olivia Jones promoted und finanziell unterstützt wurde – ein Erfolg mit großer Strahlkraft!

Mit dem GLOBAL LEADER NETWORK-Award wird das Netzwerk GABLE von Procter & Gamble ausgezeichnet, dass schon in den 90er Jahren gegründet wurde und Stand heute in über 40 Ländern mit 5.000 Netzwerker_innen aktiv ist. Mit seinem internationalen Einfluss erreichte das Netzwerk beeindruckende Erfolge, wie beispielsweise die Produktion einer Film-Trilogie zur Unternehmensgeschichte im Hinblick auf LGBT*IQ-Inklusion, welche in Zusammenarbeit mit CNN produziert und international ausgezeichnet wurde. Zusätzlich unterstützt das Netzwerk P&G dabei, sich auch extern und weltweit gegen die Diskriminierung der LGBT*IQ Community einzusetzen, beispielsweise durch die Organisation der Hilfsaktion „Can’t Cancel My Pride“ mit iHeartRadio während der Corona-Pandemie zur Unterstützung betroffener LGBT*IQ-Gemeinschaften oder verschiedenen LGBT*IQ zentrischen Marketing-Kampagnen.

Die PROUT AT WORK-Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich für ein diskriminierungsfreies und offenes Arbeitsumfeld einsetzt, in dem Vielfalt wertgeschätzt und gefördert wird. Ihr Engagement gilt dem gegenseitigen Verständnis und der Chancengleichheit von Menschen jeglicher sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität und jedweden geschlechtlichen Ausdrucks am Arbeitsplatz. Der Einsatz für eine diskriminierungsfreie, offene Arbeitswelt und den Abbau von Homophobie reicht von Pressearbeit und Veranstaltungen über die Beauftragung und Veröffentlichung von Studien, Ratgebern und Infomaterial bis zum Austausch und der Zusammenarbeit mit professionellen LGBT+ Netzwerken.