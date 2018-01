Deutscher Exzellenz-Preis erstmals vergeben: 21 Startups ausgezeichnet

Kürzlich wurde in Frankfurt am Main erstmals der Deutsche Exzellenz-Preis verliehen. Die Auszeichnung für herausragende Leistungen in der deutschen Wirtschaft ging unter anderem an 21 Startups. Gewürdigt wurden junge Unternehmen, die mit neuen Ideen in den Bereichen Living, Technik und Plattformen bereits Exzellenz bewiesen haben oder auf einzigartige Weise zukunftsweisende Technologien wie Künstliche Intelligenz nutzen.

„Wir brauchen mehr Menschen, die eingefahrene Pfade verlassen“, fordert Wolfgang Clement, ehemaliger Wirtschafts- und Arbeitsminister und Schirmherr des Deutschen Exzellenz-Preises. Die deutsche Gründerszene entwickele sich immer dynamischer zum Garanten für neue Ideen, offeriere fortlaufend innovative Produkte, Dienstleistungen und Anwendungen – und zwar nicht nur die öffentlichkeitsstarken B2C-Start-ups, sondern auch solche im B2B-Bereich.

„Gerade B2B-Innovationen erreichen zu selten die breite Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir den Gründern diese Bühne in Frankfurt bereiten können“, sagt Dr. Sebastian Schäfer, Jurymitglied des Deutschen Exzellenz-Preises und Geschäftsführer des Startup-Zentrums TechQuartier in Frankfurt.

Zu den Start-up-Gewinnern zählte das B2B-Fintech FinReach, das Banken eine Technologieplattform für einen volldigitalen, schnellen Kontowechsel-Antragsprozess bereitstellt. Ebenfalls unter den Siegern ist das Startup Evertracker in der Kategorie „Digitalisierung – neue Technologien“. Mit smarten Sensoren versucht das Hamburger Team um Marc Schmitt, Logistikketten zu optimieren und so Kosten und Emissionen zu senken.

Gewonnen hat auch die Gründerin Jennifer Kraus. Sie belegt in der Kategorie Produkte Living mit ihrem Startup Meine Backbox den ersten Platz. Ihre Kunden bekommen über die Website meinebackbox.de monatlich eine Überraschungsbox mit neuen „Ideen und Produkten rund ums Backen direkt nach Hause“.

Einen ganz anderen Fokus hat das Aachener Unternehmen mageco, das eine biologische Abwasserbehandlung entwickelt hat: Mit der innovativen Technik kann insbesondere in weniger entwickelten Ländern der Zugang zu sauberem Wasser gesichert werden.

Die Preisträger Deutscher Exzellenz-Preis 2018 in der Kategorie Startups

Apps & Plattformen: Clickvalid; immo-naut; Trabajix

Dienstleistungen: becomeZ; INNOVATOR_INSTITUT; MUNICH HOME CARE

Digitalisierung – Neue Technologien: Catana Capital; Evertracker; GreenAdapt

Digitalisierung – Software & Tools: FinReach; fLUMEN; Getsurance

Manager & Macher: creedoo; Dr. Haney Pharma Consultancy; Harald Meurer

Produkte Living: D.En.S Deutsche Energiesysteme; Meine Backbox; SitEmotion

Produkte Technik: EXELER; Filtafry; mageco