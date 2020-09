Diese 25 Startups gestalten die Zukunft

Am 24. September 2020 treffen beim Investforum Pitch-Day in Magdeburg 25 ausgewählte Startups auf Kapital.

100 Investoren, 25 Startups, je fünf Minuten Zeit: Am 24. September 2020 bringt der Investforum Pitch-Day im Jahrtausendturm in Magdeburg Startups und Investoren zusammen. Die Bewerbungsphase ist beendet und 25 innovative Startups wurden durch eine fachkundige Jury aus über 100 Einreichungen für die Teilnahme ausgewählt.

Von diesen 25 stammen neun aus Sachsen-Anhalt und insgesamt 14 aus Mitteldeutschland. Die Unternehmen haben einen Kapitalbedarf zwischen 100.000 und fünf Millionen Euro und kommen aus den Branchen IT, Consumer Products, Cleantech/Energy, Life Science und Industrie/Maschinenbau. Investoren können die letzten Tickets für die Veranstaltung mit 50 Prozent Ermäßigung hier online buchen.

“Die ausgewählten Startups überzeugen durch eine außerordentliche Professionalität. Die Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen bietet für jeden Kapitalgeber interessante Beteiligungsmöglichkeiten”, sagt Daniel Worch, Geschäftsführer der Univations GmbH und verantwortlich für den Investforum Pitch-Day. Die Umstände der aktuellen Pandemie seien bei der Veranstaltungsplanung berücksichtigt.

Man hoffe, ein Event veranstalten zu können, das allen Beteiligten einen Mehrwert bietet und einen angenehmen Austausch ermöglicht. “Der Veranstaltungsort Jahrtausendturm gibt mit 6.000 Jahren Menschheits- und Technikgeschichte einen Überblick auf das, was war. Mit dem Pitch-Day zeigen wir, was zukünftig sein kann”, so Worch.

Auf der Veranstaltung gibt es einen Mix aus fünfminütigen Pitches auf der Bühne und 1to1-Speedmatchings, in denen Startups und Investoren sich individuell austauschen. Zudem bietet eine begleitende Startup-Messe genügend Raum zum Netzwerken. Tagsüber dreht sich alles um die Startups und Investoren. Am Abend öffnet sich die Veranstaltung für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. In der Keynote wird der erfolgreiche Unternehmer Martin Menz, Geschäftsführer der Relaxdays GmbH aus Halle, über seinen Werdegang und die Erfahrung in puncto Kapitalakquise und Unternehmensfinanzierung sprechen.

Die ausgewählten Startups befinden sich in den Finanzierungsphasen (Pre)Seed, Series A und Series B. 14 Unternehmen bieten IT-basierte Geschäftsmodelle, die in den Bereichen Fin-Tech, Legal-Tech, eCommerce, Human Ressources, Security und Social Media angesiedelt sind.