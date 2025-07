Auch immer mehr Ältere zahlen mit Smartphone oder Smartwatch

Im Supermarkt, beim Bäcker oder im Möbelhaus – immer mehr Menschen greifen an der Kasse nicht mehr zum Portemonnaie, sondern zu Smartphone oder Smartwatch. So haben 64 Prozent der Deutschen in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal an der Kasse mit Smartphone oder Smartwatch kontaktlos bezahlt. Vor einem Jahr waren es noch 59 Prozent, 2022 mit 46 Prozent nicht einmal jede und jeder Zweite. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Auch wenn das Zahlen per Smartwatch oder Smartphone unter den Jüngeren weiterhin wesentlich verbreiteter ist, kommen auch immer mehr Ältere auf den Geschmack: So zahlen derzeit 81 Prozent der 16- bis 29-Jährigen auf diese Weise kontaktlos. In der Altersgruppe ab 65 Jahren zahlen inzwischen aber auch 29 Prozent zumindest ab und zu mit Smartwatch oder Smartphone. Vor einem Jahr waren es erst 18 Prozent, 2022 erst 11 Prozent.

„Smartwatch oder Smartphone sind für die allermeisten Alltagsbegleiter –genauso alltäglich muss es sein, sie auch überall zum Bezahlen nutzen zu können“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. „Es ist ein gutes und wichtiges Signal, dass die neue Bundesregierung dafür sorgen will, dass überall in Deutschland zukünftig auch mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit angeboten wird.“ Mit Smartphone oder Smartwatch bezahlen 7 Prozent mehrmals täglich an der Kasse, 19 Prozent täglich und 25 Prozent mehrmals pro Woche. Weitere 6 Prozent tun dies einmal pro Woche, 7 Prozent seltener.

Berücksichtigt man neben der Bezahlung mit Smartwatch und Smartphone auch die klassische Kredit- oder Bankkarte, zahlen insgesamt sogar 98 Prozent der Deutschen zumindest hin und wieder kontaktlos im Geschäft. Selbst unter den Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren zahlen mit 96 Prozent nahezu alle auch kontaktlos. Insgesamt 11 Prozent der Deutschen zahlen mehrmals täglich kontaktlos mit Karte, Smartphone oder Smartwatch, 31 Prozent tun dies täglich und weitere 38 Prozent mehrmals pro Woche. 14 Prozent bezahlen einmal pro Woche kontaktlos, 4 Prozent seltener.