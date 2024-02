Preis für digitales Miteinander sucht Erfolgsprojekte

Ob Online-Plattformen für mehr Bürgerbeteiligung, Initiativen gegen Falschinformationen und Hassrede im Netz oder Tandem-Partnerschaften für die ersten Schritte mit dem Smartphone: Digitales Engagement hat viele Facetten. Um diese zu würdigen, vergibt die Initiative „Digital für alle“ (DFA) anlässlich des Digitaltags zum fünften Mal den „Preis für digitales Miteinander“.

Bis zum 7. April 2024 können sich gemeinwohlorientierte Projekte, die erfolgreich digitale Teilhabe fördern oder die Chancen des digitalen Wandels für bürgerschaftliches Engagement nutzbar machen, über ein Online-Formular bewerben. Die Projekte sollten bereits angelaufen und langfristig angelegt sein. Eine hochkarätige Jury entscheidet über die Gewinnerinnen und Gewinner, die zum fünften bundesweiten Digitaltag am 7. Juni 2024 vorgestellt werden. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.

In der Kategorie „Digitale Teilhabe“ können sich Projekte und Initiativen bewerben, die dazu beitragen, dass alle gesellschaftlichen Gruppen vom digitalen Wandel profitieren und dazu befähigt werden, an den digitalen Entwicklungen teilhaben zu können. In der Kategorie „Digitales Engagement“ werden Projekte gesucht, die digitale Technologien auf innovative Weise nutzen, um bürgerschaftliches Engagement zu fördern, indem sie zum Beispiel Flüchtlingshilfe digital unterstützen, mit Open Source Lösungen die Vereinsarbeit erleichtern oder sich gegen Hass im Netz einsetzen.

„Der Preis für digitales Miteinander ist eine besondere Chance für innovative Projekte, die eine positive Veränderung in unserer Gesellschaft anstreben. Das erhaltene Preisgeld hat uns bei HerzCaspar geholfen, unsere Vision – Glücksmomente für junge Patient:innen zu schaffen – weiter voranzutreiben. Zudem ermöglichte uns die Auszeichnung, unsere Arbeit einem breiteren Publikum bekannt zu machen und unser Netzwerk zu erweitern,“ erklärt Katrin Wertz von HerzCaspar, dem Vorjahresgewinner in der Kategorie „Digitales Engagement“.

Gewonnen in der Kategorie „Digitale Teilhabe“ hat im letzten Jahr das Projekt „Musiklusion“ der Lebenshilfe Tutlingen e. V., welches barrierefreie Musizieren mit digitalen Medien für Menschen mit Behinderung ermöglicht. Andreas Brand, Initiator des Projekts, sagt über den Gewinn: „Mit dem Preisgeld erweitern wir seit Herbst 2023 die Interfaceauswahl zum Spielen unserer motorisierten Musikinstrumente. Zudem laufen derzeit ‚im Hintergrund‘ Vorbereitungen für eine inklusive Band, die voraussichtlich im Sommer 2024 erstmalig auftreten wird.“

Digitales Engagement auch am bundesweiten Digitaltag sichtbar machen

Für den fünften bundesweiten Digitaltag am 7. Juni 2024 können Aktionen deutschlandweit ab sofort unter www.digitaltag.eu/aktion-anmelden angemeldet werden. Neben dem Fokusthema „Künstliche Intelligenz“ sind Aktionen in weiteren Bereichen möglich, etwa zu Nachhaltigkeit, Sicherheit, Kultur oder Engagement. Die Veranstaltungen können in Präsenz, online oder in hybrider Form im Zeitraum vom 1.–9. Juni durchgeführt werden. Aktionsformate reichen von öffentlichen Vorträgen und Workshops über Vorführungen digitaler Technologien bis hin zu Coding-Seminaren und Hackathons.