Erreichbarkeit über die Feiertage: Einfach mal abschalten

Zwei Drittel der Berufstätigen (65 Prozent), die über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren Urlaub machen, sind während dieser Zeit dienstlich erreichbar. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl derjenigen, die auch während ihrer freien Tage für Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden ansprechbar sind, erneut zurückgegangen. Im vergangenen Jahr waren noch 73 Prozent, 2014 sogar 76 Prozent zwischen den Jahren erreichbar.

„Sowohl seitens der Mitarbeiter als auch der Arbeitgeber wächst das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, Erholungszeiten konsequent als solche zu verstehen und einzuhalten. Nur wer auch einmal komplett ausspannt, kann auf Dauer im Job die volle Leistung bringen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Viele Unternehmen haben verbindliche interne Regelungen eingeführt, damit sich Angestellte während ihrer freien Tage nicht unter Druck gesetzt fühlen können, sich mit beruflichen Belangen auseinanderzusetzen.“

Vor allem auf Kurznachrichten aus dem Büro oder von Kunden wird trotz Urlaubs reagiert. Drei von fünf Befragten (58 Prozent) beantworten berufliche SMS, WhatsApp-Nachrichten oder iMessages. Etwa jeder Zweite nimmt dienstliche Anrufe entgegen (53 Prozent) oder antwortet auf geschäftliche E-Mails (47 Prozent). Im Vorjahr war die Mehrheit per Telefon erreichbar (60 Prozent), gefolgt von E-Mails (55 Prozent) und Kurznachrichten (53 Prozent).

Befragt nach dem Grund, weshalb sie auch in ihrer freien Zeit dienstliche Anliegen beantworten, gibt mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) an, dass ihre Vorgesetzten dies von ihnen erwarten würden. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) denkt, sie erfüllen damit die Erwartungen ihrer Kollegen. Ein Viertel (25 Prozent) sagt, sie müssten ihren Kunden zur Verfügung stehen. Jeder Fünfte (19 Prozent) möchte auf eigenen Wunsch während der Urlaubstage erreichbar sein.

Die Zahl derjenigen, die komplett auf Sendepause gehen, ist in diesem Jahr gestiegen: Gut ein Drittel (35 Prozent) der Berufstätigen, die Urlaub haben, gibt an, in diesem Jahr während der freien Tage dienstlich nicht erreichbar zu sein. Im vergangenen Jahr wollten sich 27 Prozent beruflich ausklinken, im Jahr 2014 war es nur jeder Vierte (24 Prozent). Vor allem die Jüngeren legen Wert darauf, in ihrer Freizeit nicht kontaktiert zu werden: Gut die Hälfte (47 Prozent) der bis 29-Jährigen will zwischen den Jahren nicht erreichbar sein. Unter den 30- bis 49-Jährigen und den 50- bis 64-Jährigen stellt nur knapp jeder Dritte (32 und 31 Prozent) den Kontakt mit Kollegen, Kunden und Vorgesetzten ein.