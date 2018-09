Europas größter HR Startup Hub auf der Zukunft Personal Europe

Die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erfordern neue Technologien, Recruitingwege und Arbeitsmethoden – das veranlasst zahlreiche Jungunternehmer dazu, aktiv zu werden: Im Startup Village der Zukunft Personal Europe zeigen sie vom 11. bis 13. September in Köln ihre Innovationen. Mit über 100 Startups ist das Startup Village Europas größter Human Ressources Startup Hub.

Eine herausragende Gründerin ist Aya Jaff, CEO der CoDesigner Factory GmbH und Deutschlands bekannteste Programmiererin. Die 1995 im Irak geborene Jaff arbeitete bereits im Silicon Valley, wurde von der ZEIT als „Mrs. Code“ gekürt und in der Fachzeitschrift t3n als „20 under 20 Digital Pioneer“ betitelt. Als Female Role Model macht sie jungen Frauen Mut, die sich in technik-affinen Berufen positionieren wollen. Auf der Startup Stage der Zukunft Personal Europe wird sie unter dem Titel „Über die Kunst, zur richtigen Zeit ungeduldig zu sein“ über ihre Erfahrungen aus der Finanz- und Techwelt berichten. Darüber hinaus bietet Sie einen „Hackathon light“ am zweiten Messetag an.

Who-is-who der internationalen HR-Bloggerszene

In direkter Nachbarschaft zum Startup-Village befindet sich die Blogger Lounge, wo sich das Who-is-who der internationalen HR-Bloggerszene präsentiert. In interaktiven Sessions teilen die Vordenker und Influencer ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit den Fachbesuchern. Die Themen reichen von Active Sourcing und Data-Driven HR über Digital Mindset und Leadership bis hin zu Employer Branding und Recruiting. Welche Skills braucht Digital Leadership? Was macht ein gutes Recruiting Video aus? Welchen Nutzen hat das Mitarbeitergespräch in Zeiten des digitalen Wandels? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Bloggerinnen und Blogger in interaktiven 30-minütigen Sessions.

Networking beim Startup Brunch

Beim Startup Brunch am 12. September berichten Gründer und HRler über ihre Erfahrungen. Ziel der Networking-Veranstaltung ist es, HR-Startups, Investoren und Veteranen in lockerer Runde zusammenzubringen und den Austausch zu Gründerthemen zu ermöglichen.