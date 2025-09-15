Internationaler Tag der Demokratie – das es sowas noch geben muss. Dabei muss man nicht einmal mit Fingern in die weite Welt zeigen, sondern einfach nur mal das Internet anschalten. Da wird demokratischen Tugenden schon mal der eine oder andere entrüstete Abgang spendiert. Ja, den Internationalen Tag der Demokratie muss es noch geben. Welche Termine sonst noch wichtig sind, erfährst du in unseren Terminhighlights.

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 15. bis 21. September 2025

New4Job: Info-Veranstaltung

Online, 15. September 2025

NeW4Job ist die ideale 8-teilige Workshop-Reihe für Wiedereinsteiger:innen, Berufsrückkehrer:innen, Selbstständigkeitsinteressierte und Frauen, die beruflich durchstarten möchten. Hier gibt’s alle Infos.

Durchstarten

Bremerhaven Founders‘ Dock | September 2025

Bremerhaven, 16. September 2025

Das Bremerhaven Founders‘ Dock ist das neue Veranstaltungsformat in Bremerhaven für alle, die sich für Startups, Unternehmertum und Innovation begeistern.

Leinen los!

Online-Gründungsseminar „Start up Now!“ am 17. September 2025

Online, 17. September 2025

Auf der kostenfreien Veranstaltung werden deine individuellen Fragen zur Existenzgründung beantwortet.

Das Wichtigste zuerst

Online-Sprechstunde „Nebenberuflich gründen“ | September 2025

Online, 17. September 2025

Nebenberuflich gründen: Was du vor dem Start wissen solltest.

Vorbereitung ist alles

Berufliche Zukunft im Wandel – Mit KI bewusst wachsen | Frankfurt 2025

Frankfurt am Main, 17. September 2025

Deine berufliche Zukunft aktiv gestalten – mit den Möglichkeiten von KI!

Unendliche Möglichkeiten

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Jumpp Inspire Award 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. September 2025

Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.

Mehr Infos

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

Mehr Infos

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.