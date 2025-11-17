Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 17. bis 23. November 2025

Man braucht derzeit viel Kraft, um optimistisch zu bleiben. Aber der Einsatz lohnt sich. Aufgeben ist jedenfalls keine Option – sonst können wir gleich den Laden dicht machen, oder brauchen gar nicht erst anfangen über Ideen nachzudenken oder Projekte umzusetzen. Oder um es mit Rio Reiser zu sagen: „Wenn die Nacht am tiefsten ist / ist der Tag am nächsten“.

Gründungswoche Deutschland 2025

bundesweit, 17. bis 23. November 2025

Die Aktionswoche findet im Rahmen der Global Entrepreneurship Week und ruft zum Einen zu mehr Gründungen auf, zum Anderen sollen die vielfältigen Veranstaltungen Mut zum Unternehmertum machen.

Alle zusammen!

28. Euro Finance Week | Frankfurt 2025

Frankfurt am Main, 17. bis 21. November 2025

Die größte Finanzkonferenz am Finanzplatz Frankfurt beschäftigt sich mit Herausforderungen und Chancen der Finanzmärkte.

Über Geld muss man reden

Online-Seminar: „Gründungszuschuss beantragen“

Online, 17. November 2025

Mit dem Gründungszuschuss kannst du bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie du den Gründungszuschuss erfolgreich beantragst, erfährst du im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Seminar: Gründerwissen „Businessplan“

Online, 17. November 2025

Im Online-Seminar wird sich dein Berater deiner Unternehmensplanung widmen und dich beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 19. November 2025

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 19. November 2025

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 19. November 2025

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 20. November 2025

Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 20. November 2025

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Sicher bleiben

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 21. November 2025

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erklären dir die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Keine Angst vor vielen Zahlen

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Deutscher Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. November 2025

Der Deutsche Gründerpreis zeichnet Menschen aus, die sich trotz aller Risiken nicht scheuen, Visionen in Businesspläne und Ideen in Unternehmungen zu verwandeln.

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

