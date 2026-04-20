Das geistige Eigentum ist mittlerweile zum Wirtschaftsgut geworden – erst recht für Gründer mit innovativen Ideen. Es zu schützen, ist eine große Herausforderung für Politik und Wirtschaft, die nicht nur am Welttag des geistigen Eigentums vor den immensen Herausforderungen stehen, die eine KI-Gesellschaft mit sich bringt, wenn es um die gerechte Entlohnung von Künstlern, Kreativen und Ideengebern geht. In diesem Sinne wünschen wir dir eine ereignisreiche Woche.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 20. bis 26. April 2026

Info-Veranstaltung: „Get ready for change“

Online, 20. April 2025

„Get ready for change – meine Chance in der agilen Arbeitswelt” macht dich fit für die moderne Arbeitswelt, damit du deine beruflichen Ziele selbstständig erreichst.

Agil bleiben

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 20. April 2026

Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 20. April 2026

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Sicher bleiben

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 22. April 2026

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 22. April 2026

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Pitch Club Developer & IT Edition #241 – Hamburg

Stuttgart, 22. April 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Investor Days Thüringen 2026: Startup Pitch | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 3. Mai 2026

Du bist Gründer:in eines Startups mit einer skalierbaren Innovation? Ein Pitch bei den Investor Days Thüringen ist die ideale Chance, VCs und KMU zu überzeugen.

Mehr Infos

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Mehr Infos

24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

Gründer-Wettbewerb „Loop the Tyre“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2026

Der Gründerwettbewerb bietet Start-ups, Studierenden, und Forschenden eine einzigartige Bühne, um nachhaltige Innovationen für die Reifenwelt von morgen zu entwickeln.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.