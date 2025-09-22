Weil Mauern (in den Köpfen) zuletzt wieder in Mode gekommen sind, sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt: Es geht auch ohne. Dafür braucht’s nur eine Portion Offenheit, etwas Neugier und den Willen, etwas zu bewirken in der Welt. Was das mit Gründern zu tun hat? Ganz einfach: Offenheit, Neugier und der Wille, etwas zu bewirken in der Welt. Wo ihr Anleitungen dafür erhaltet, seht ihr in den Terminen der Woche.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 22. bis 28. September 2025

Online-Seminar: „Gründungszuschuss beantragen“

Online, 22. September 2025

Mit dem Gründungszuschuss kannst du bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie du den Gründungszuschuss erfolgreich beantragst, erfährst du im kostenlosen Online-Seminar.

Online-Seminar: Gründerwissen „Businessplan“

Online, 22. September 2025

Im Online-Seminar wird sich dein Berater deiner Unternehmensplanung widmen und dich beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Infoveranstaltung: Fragen kostet nichts! | September 2025

Frankfurt am Main, 23. September 2025

Vor, während und auch nach der Gründung eines Unternehmens ist guter Rat entscheidend. Nutze die Gelegenheit, dir einen Überblick zu verschaffen und wertvolle Tipps zu erhalten.

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 23. September 2025

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erklären dir die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

UIG-Tagung – für UX-DesignerInnen, Product & Dev Leads | Karlsruhe 2025

Karlsruhe, 24. und 25. September 2025

Die UIG-Tagung 2025 legt den Blick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen in einer digitalen Wirtschaft und Gesellschaft.

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 24. September 2025

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 24. September 2025

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Jumpp Inspire Award 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. September 2025

Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

