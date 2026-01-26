Den Kopf in den Sand stecken? Jetzt erst recht nicht. Weiter und das beste aus der allgemeinen Situation müssen wir trotz allem machen, was gerade passiert. Die Welt hat Ideen, Kreativität, Offenheit, Toleranz und soziales Engagement verdient. Packen wir’s an.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 26. Januar bis 1. Februar 2026

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 26. Januar 2026

Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 26. Januar 2026

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Sicher bleiben

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 27. Januar 2026

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen dich Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Alles eingerechnet

Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“

Online, 28. Januar 2026

Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.

Gefunden werden

Online-Seminar: Von der Gründungsidee zum Exit – die rechtliche Perspektive

Online, 29. Januar 2026

​Lerne, wie du dein Startup rechtlich optimal aufstellst, Wettbewerbsvorteile sicherst und die Entrepreneurial Journey erfolgreich zum Exit führst.

Der Weg hat ein Ziel

Pitch Club Developer & IT Edition #235 – Essen

Essen, 29. January 2026

Spannende Unternehmen versuchen, qualifizierte IT-Professionals von sich zu überzeugen.

Entwickler gesucht

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

DGNB Sustaina­bility Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026

Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.

Mehr Infos

NRW Female Innovation Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Februar 2026

Der Gründerpreis richtet sich an von Frauen geführte Startups und ist branchenoffen.

Mehr Infos

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

Mehr Infos

MediaTech Hub Accelerator 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2026

Der MediaTech Hub Accelerator hilft Gründer:innen, erfolgreiche Startups aufzubauen – egal ob sie bootstrappen, seedstrappen oder Venture Capital raisen möchten.

Mehr Infos

Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

Mehr Infos

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Mehr Infos

