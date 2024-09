Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 2. bis 8. September 2024

Und jetzt zum Wetter: Jeder Sommer ist einmal vorbei, auch dieser. Er scheint zwar immer noch Kraft zu haben, aber so langsam solltet ihr die Badesachen wieder im Schrank verstauen und den einen oder anderen Blick in unseren Eventkalender werfen.

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 3. September 2024

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erklären dir die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Gründerstadt Offenbach X Female Founders Alliance

Offenbach, 3. September 2024

Die Roadshow der Female Founders Alliance (FFA) hat ein kreatives, faszinierendes Programm vorbereitet. Freue dich auf ein spannendes Line-up an Speakerinnen, viele gute Gespräche und ein paar Überraschungen!

Jumpp Inspire Award 2024 – Digitales Informationsevent

Online, 3. September 2024

Der Jumpp Inspire Award bietet eine Bühne für alle Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren.

10 Jahre grüne Gründungen NRW

Düsseldorf, 5. September 2024

NRW feiert zehn Jahre grüne Gründungen und diskutiert mit Stakeholdern des Start-up Ökosystems, welche Stellschrauben zu justieren sind, um die Förderung grüner Gründungen effektiv auszubauen.

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 5. September 2024

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen euch Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Pitch Club Developer Edition #195 Frankfurt

Frankfurt am Main, 5. September 2024

Du bist Softwareentwickler, Data Scientist oder IT-Consultant (m/w/d) und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Hier bewerben sich Unternehmen und Startups um dich!

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2024

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

SevenVentures Pitch Day 2024 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. September 2024

Der SevenVentures Pitch Day bietet jungen Unternehmen eine attraktive Plattform ihre Geschäftsmodelle einem Live-Publikum und einer fachkundigen Jury zu präsentieren und die Chance, 3 Millionen Euro Werbebudget zu gewinnen.

Cube 5 Inkubator inCUBE Batch #6 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2024

Der innovative Next Gen Inkubator ist speziell auf die Bedürfnisse von Early-Stage-Startups in den Zukunftsfeldern 5G/6G und IT-Sicherheit ausgerichtet. Ambitionierte Gründer*innen erwartet ein fünfmonatiges Programm mit intensiver Betreuung, maßgeschneiderten Coachings, praktischer Unterstützung und Einbindung in ein starkes Netzwerk.

Jumpp Inspire Award 2024 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Oktober 2024

Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.

„Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2025 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2024

Der Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ sucht kreative Lösungsansätze mit Innovationskraft für die Bauwirtschaft.

