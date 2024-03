Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 25. bis 31. März 2024

Der April hat noch nicht einmal begonnen, und trotzdem gibt es schon Eier und Schokohasen. Macht euch also ein paar freie Tage, genießt den Osterspaziergang und lasst nach der Aufregung der vergangenen ereignisreichen Wochen einfach mal die die Sonne rein (so sie denn scheint). Fröhliches Eiersuchen wünscht euch das Team von Gründerküche.

Ideenwerkstatt Kreislaufwirtschaft: Förderprogramme für deine Projektideen | Dresden 2024

Dresden, 25. März 2024

Du bekommst einen umfassenden Überblick über die Fördermöglichkeiten für die Umsetzung deiner Kreislaufwirtschaftsprojekte.

Was war, kann wieder werden

Online-Sprechstunde: „Wie komme ich als Gründerin an Geld?“

Online, 26. März 2024

Finde die richtige Finanzierungsform, die zu dir und deiner Idee passt!

Geld ist nicht gleich Geld

Workshop-Reihe Künstliche Intelligenz: „KI ins Unternehmen bringen“

Spreetal, 27. März 2024

Wie fange ich an? Was muss ich beachten? Wo bekomme ich Hilfe? – So integrierst du KI in deinem Unternehmen.

Praktisch Intelligenz verstehen

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 27. März 2024

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“

Online, 28. März 2024

Eure Homepage ist eure digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernt ihr die Grundlagen für den Aufbau eurer Internetpräsenz, mit dem Ziel eure eigene Website zu erstellen.

Neuland erobern

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungswettbewerb „Digitale Innovationen“ Sommer 2024 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 27. März 2024

Einer der größten und ältesten Wettbewerbe für Startups in Deutschland sucht innovative Gründungsideen mit einer starken digitalen Komponente, ist aber technologie- und branchenoffen.

Preis für digitales Miteinander 2024 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 7. April 2024

Der Preis für digitales Miteinander sucht und fördert Erfolgsprojekte rund um Digitalisierung und Engagement. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.

Science4Life Venture Cup – Businessplanphase 2024 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. April 2024

Der Science4Life Businessplan-Wettbewerb bietet Startups Expertenwissen, Branchenkontakte und die Chance auf 25.000 Euro!

Europäische Unternehmensförderpreise 2024 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 26. April 2024

Die Europäischen Unternehmensförderpreise 2024 suchen die innovativsten und inspirierendsten Projekte und Initiativen zur Stärkung und Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen.

Investor Days Thüringen 2024: Startup Pitch | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. April 2024

Du bist Gründer:in eines Startups mit einer skalierbaren Innovation? Ein Pitch bei den Investor Days Thüringen ist die ideale Chance, VCs und KMU zu überzeugen.

Cube 5 Inkubator inCUBE Batch #5 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. April 2024

Cube 5 sucht frühphasige Startups aus den Bereichen 5G/6G und IT-Sicherheit für Batch #5 des Inkubatorprogramms inCUBE.

CONTENTshift-Accelerator 2024 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Mai 2024

Mit dem Förderprogramm entwickelt ihr euer Geschäft aus der Buch- und Contentbranche weiter – praxisnah und gemeinsam mit potentiellen Kunden. Preisgeld für das Siegerteam: 10.000 Euro.

Gründerstipendium InnoStartWi 2024 Wiesbaden – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Mai 2024

Das Gründerstipendium InnoStartWi der Landeshauptstadt Wiesbaden fördert Gründerinnen und Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee mit bis zu 1.000 Euro pro Monat für zwölf Monate.

„Trixie“-Gründerwettbewerb 2024 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juni 2024

Du hast ein Start-Up, ein innovatives Produkt für den Heimtiermarkt oder eine bahnbrechende Idee, die digitale Transformation des Groß-, Online- und Fachhandels zu optimieren? Dann bist du beim „Trixie“-Gründerwettbewerb genau richtig! Bewerbungen sind ab 1. Mai 2024 möglich.

SENovation-Award 2024 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2024

Der SENovation-Award ist der Gründerwettbewerb für (künftige) Startups mit alterstauglicher Geschäftsidee. Erlaubt ist alles, was das Leben im Alter gesünder, sicherer, unterhaltsamer oder mobiler macht.

