Die Startups younivers und aisencia gewinnen beim Innovators‘ Pitch 2024

Startups aus Berlin und Bremen überzeugen die Jury beim „Innovators’ Pitch“ auf der TRANSFORM in Berlin. Der Startup-Wettbewerb des Bitkom zeichnet innovativste Ideen und Lösungen in den Kategorien Bildung in der Digitalität und KI aus.

Die Sieger beim Innovators‘ Pitch 2024 stehen fest: Die Startups younivers aus Berlin und aisencia aus Bremen haben sich heute Abend beim Pitch-Wettbewerb auf der TRANSFORM in Berlin durchgesetzt. Die Startups haben die Jury in den Kategorien Bildung in der Digitalität und KI überzeugt und erhalten bei dem von Get Started, der Startup-Initiative des Digitalverbands Bitkom, ausgelobten Award unter anderem ein Preisgeld von je 5.000 Euro.

„Die sechs Finalisten haben gezeigt, dass Startups aus Deutschland bei den Top-Themen Bildung und Künstliche Intelligenz ganz vorne mit dabei sind. younivers und aisenica haben Jury und Publikum gleichermaßen überzeugt“, sagt Daniel Breitinger, Leiter Startups beim Bitkom.

„Wenn es uns gelingt, Startups mit ihren innovativen Ideen und ihrem Technologieeinsatz mit etablierten Unternehmen zusammenzubringen und in der Mitte der Gesellschaft zu platzieren, kann dies nicht nur marktfähige und international wettbewerbsfähige Lösungen schaffen, sondern auch der Digitalisierung in Deutschland einen Schub verleihen“, so Breitinger weiter.

Das sind die Sieger des „Innovators’ Pitch“ 2024

younivers (Berlin, Kategorie „Bildung in der Digitalität“): Das Berliner Startup möchte mit seiner App Jugendlichen eine personalisierte Unterstützung für das mentale Wohlbefinden bieten. Von Stressbewältigung bis zur Entwicklung sozialer Kompetenzen soll dabei die Youniversapp ein ständiger Begleiter für die Jugendlichem werden.

aisencia (Bremen, Kategorie „Künstliche Intelligenz“): aisencia aus Bremen hat ein KI-Modell entwickelt, das Pathologen bei der täglichen Diagnose-Arbeit und Sichtung hunderter Hautproben unterstützt. Es kann über 40 Hautkrankheiten auf Basis mikroskopischer Präparate erkennen, lokalisieren und vermessen, auch weißer und schwarzer Hautkrebs sind im Funktions-Umfang enthalten.