Die Investor Days Thüringen finden am 5. und 6. Juni 2024 in Erfurt statt, um Startups und Wachstumsunternehmen mit Investor:innen zu vernetzen. Registrierungen sind ab sofort möglich.

Feel The Beat Of Innovation: „Investor Days Thüringen“ bringen Ideen und Kapital zusammen

Die Investor Days Thüringen (IDT) sind eine Netzwerkveranstaltung für Startups, wachsenden Unternehmen und Investor:innen, die am 5. und 6. Juni in Erfurt stattfinden. Die Veranstaltung bringt rund 500 Vertreter:innen des nationalen und internationalen Innovationsökosystems zusammen, um Innovationen zu beschleunigen und Kooperationen zu ermöglichen. Insgesamt präsentieren über 50Startups und Wachstumsunternehmen an zwei Eventtagen ihre Technologien.

Seit dem Start der IDT im Jahr 2016 haben über 300 Startups und Wachstumsunternehmen aus ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien die Möglichkeit genutzt, ihre Innovationen auf der Pitchbühne zu präsentieren.

Investor Days Thüringen – über zwei Veranstaltungstage und -orte verteilt

Unter dem Motto „The Beat of Innovation“ findet der erste Veranstaltungstag im Erfurter Central Club statt und stellt innovationsgetriebene Startups und Frühphasenprojekte ins Rampenlicht. In jeweils drei Minuten „pitchen“ sie ihr Geschäftskonzept. Neben Startups aus Thüringen, Deutschland und der Welt präsentieren sich bei den Investor Days auch erfolgsversprechende Projekte aus dem Thuringian Regional Innovation Program (TRIP).

Die Jury sowie das Publikum stimmen anschließend über die Vergabe der Pitch-Awards ab. Darüber hinaus haben die Startups die Möglichkeit, ihre Technologien und Prototypen in der Innovationsarena auszustellen sowie mit Interessierten in Kontakt zu treten. Nach der Preisverleihung können die Teilnehmenden in entspannter Atmosphäre zusammenkommen und sich bei Musik, Drinks und Fingerfood austauschen.

Am 6. Juni wird die Veranstaltung unter dem Motto „Invest Beyond the Crowd“ im Erfurter Egapark fortgesetzt und ist exklusiv für Investor:innen sowie ausgewählte Wachstumsunternehmen zugänglich. Die Pitches der Unternehmen bieten die Grundlage für einen Austausch über zukunftsweisende Technologien aus Thüringen und erlauben es den Kapitalgebenden, ihre Investitionsmöglichkeiten zu erweitern sowie neue Kontakte zu exzellenten Teams zu knüpfen.

Registrierung für die IDT bis 28. April, jetzt noch Early Bird-Tickets sichern

Für die Pitchbühne auf den IDT können sich Startups und Wachstumsunternehmen ab sofort und bis zum 28. April 2024 bewerben. Mit der Zusage erhalten die Startups ein Pitch-Training, einen Stand in der Innovationsarena sowie einen kostenlosen Zugang zum ersten Eventtag. Die ausgewählten Wachstumsunternehmen dürfen sich am zweiten Tag präsentieren und erhalten kostenlosen Zugang zu beiden Eventtagen. Teilnehmende Investor:innen erhalten exklusive Informationen über die präsentierenden Unternehmen.

VC-Geber:innen, Business Angels, KMU, Netzwerker:innen und Innovator:innen können sich ihre Tickets bis zum 24. März 2024 zum vergünstigten Early Bird-Preis sichern.