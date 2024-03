Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 4 bis 10. März 2024

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Ohne sie wäre die Welt halb so schön, halb so smart, halb so menschlich: Ein Hoch auf die Frauen, die nicht nur am 8. März im Mittelpunkt stehen sollten, sondern jeden Tag. Und die endlich Chancengleichheit verdient haben, das gleiche Gehalt für gleiche Arbeit sowieso. Wer, wenn nicht Gründer haben die Chance, dafür zu sorgen? Mit einem Blumenstrauß am Frauentag ist es jedenfalls noch längst nicht getan. Was nicht heißen soll, dass Frauen keinen Blumenstrauß bekommen dürfen …