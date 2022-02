Frankfurter Startup hyrd: Millionenfinanzierung für mehr Chancengerechtigkeit im Job

Das Early-Career-Network hyrd will einer Seed-Finanzierung in Höhe von 1,1 Millionen Euro nutzen, um im Jobmarkt für Young Professionals zu Transparenz und Chancengerechtigkeit beizutragen.

Das Frankfurter Early-Career-Network hyrd hat eine Seed- Finanzierungsrunde im Gesamtvolumen von 1,1 Mio. EUR abgeschlossen. Investiert haben die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH und mehrere Business Angels, darunter Christoph Maichel (Co-Founder von Creditshelf AG) und mit Andreas Burike einer der führenden HR-Tech-Investoren in Deutschland.

hyrd ist das Karrierenetzwerk für Studierende und Young Professionals, insbesondere aus der Generation Z. hyrd ermöglicht es Studierenden, sich untereinander zu vernetzen, Erfahrungen und Wissen auszutauschen und sich gegenseitig auf ihrem Karriereweg zu unterstützen.Weiterhin schafft hyrd Chancengerechtigkeit, indem es Studierende bei Job-Findung und Bewerbungsprozess unterstützt und die Tools an die Hand gibt, die sie für ihren Erfolg brauchen. hyrd ermöglicht es Studierenden und Young Professionals frühzeitig mit Unternehmen in Kontakt zu kommen, um somit den Weg für einen erfolgreichen Karrierestart zu ebnen.

Mehr Gerechtigkeit im Jobmarkt

„Begabte und motivierte Studierende gibt es an allen Unis und Hochschulen in Deutschland. Unsere Vision bei hyrd ist, Berufseinsteigern den Karrierestart zu erleichtern und gleichzeitig Arbeitgeber dabei zu unterstützen, ein breites Spektrum an Talenten mit unterschiedlichsten Hintergründen zu finden und zu rekrutieren. Auf diese Weise wollen wir auch zu mehr Transparenz und Chancengerechtigkeit im Jobmarkt beitragen, in dem mehr Studierende Chancen auf ihren Traumjob haben”, sagt Benjamin Weller, Co-Gründer von hyrd.

Auf Seite von Arbeitgebern unterstützt hyrd dabei, Talente gezielt zu identifizieren und anzusprechen. Dafür bietet die Plattform ein KI-basiertes Active-Sourcing-System an, mit dem potenziell passende Kandidaten zielgerichtet gefunden und in einem schlanken Prozess rekrutiert werden können. Weiterhin haben Arbeitgeber die Möglichkeit, sich eine eigene, lebendige Talent Community mit geeigneten Kandidaten aufzubauen und über deren Karriereweg auf dem Laufenden zu bleiben.

Effizientes Recruiting

„Recruiting wird bislang meist als ein Ereignis gesehen, bei dem zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Einstellungsentscheidung getroffen wird und in Folge ein oft langer und aufwendiger Einstellungsprozess beginnt,“ erklärt Dennis Pfaff, Co-Gründer von hyrd. „Wir sehen Recruiting vielmehr als Prozess: Wir helfen Arbeitgebern sich kontinuierlich einen Pool geeigneter Kandidaten aufzubauen, um dann je nach Bedarf schneller und effizienter einstellen zu können. Somit schaffen wir es, langfristig die Time-to-Hire deutlich zu reduzieren.“

Im Jahr 2022 plant hyrd seine Studierenden und Young Professionals Community in der DACH-Region weiter ausbauen und die Recruitinglösung für Unternehmen weiter auszurollen.

Stephan Groß, verantwortlicher Beteiligungsmanager bei der BMH, sagt: „Der Fachkräftemangel wird sich in den kommenden Jahren weiter zuspitzen. Arbeitgeber werden sich auf neue, innovative Ansätze und Technologien einlassen müssen, um im zunehmenden Arbeitnehmermarkt die gesuchten Talente frühzeitig zu identifizieren und anzusprechen. hyrd hat sich hier mit einer sehr überzeugenden Plattform positioniert und arbeitet bereits mit namhaften Marken erfolgreich zusammen. Deshalb unterstützen wir das Unternehmen gern bei seinen weiteren Wachstumsschritten.“