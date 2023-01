Individuelle Abenteuer: Evaneos sichert sich Millionen-Finanzierung für schnelleres Wachstum in Europa

Evaneos, der Online-Marktplatz für Individualreisen, der es sich zum Ziel gemacht hat, einen positiven Wandel in der Tourismusbranche zu erreichen, freut sich, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro bekannt zu geben. Die Summe soll genutzt werden, um das Wachstum von Evaneos in Europa weiter auszubauen. Das junge Unternehmen ermöglicht es Reisenden, außergewöhnliche Abenteuer und Erlebnisse auf der ganzen Welt mit lokalen Expert*innen zu erleben.

Die derzeitigen Investoren von Evaneos bestätigen ihr Vertrauen und unterstreichen die Beständigkeit des Unternehmens. Partech, Level Equity, Quadrille Capital, XAnge, Serena Capital und Bpifrance via the Ambition Numérique Fund, beteiligen sich an der Kapitalerhöhung von 20 Millionen Euro. Seit Unternehmensgründung hat Evaneos sich bereits zusätzliche 100 Millionen Euro für Investitionen gesichert.

Evaneos kann für das Jahr 2022 ein starkes Wachstum vorweisen: Inmitten des touristischen Aufschwungs verzeichnete das Unternehmen einen viermal höheren Umsatz als 2021. Das Modell des fairen Marktplatzes, der Reisende direkt mit lokalen Expert*innen vor Ort zusammenbringt, um einmalige Reisen zu planen und zu erleben, ist weiterhin sehr erfolgreich.

„Nie war der Satz ‚Was dich nicht umbringt, macht dich stärker‘ so wahr wie im Fall von Evaneos. Aus zwei harten Krisenjahren ist das Unternehmen gestärkt und nachhaltiger denn je hervorgegangen – fest entschlossen, allen Kund*innen ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten”, so Marc Fournier, geschäftsführender Partner bei Serena Capital.

Mit den neuen finanziellen Mitteln kann Evaneos sein Wachstum in allen Märkten – Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden – steigern und mit weiteren Investitionen einen positiven Wandel in der Tourismusbranche erreichen. Das französische Unternehmen wird weiterhin in die Verbesserung der technischen Tools für die Partneragenturen als auch das Kundenerlebnis investieren. Auch das Research & Development Team, das 40 Prozent der Belegschaft von Evaneos ausmacht, wird durch Neueinstellungen verstärkt.

Das Herzstück des Evaneos-Modells ist der Austausch zwischen Reisenden und den lokalen Agenturen, die mit Sorgfalt von Evaneos ausgewählt wurden. Durch die Expert*innen wird ein authentisches Reiseerlebnis gestaltet, wobei die lokale Bevölkerung und die Umwelt in den Reisezielen respektiert werden. Die Erlöse fließen direkt in die lokale Wirtschaft, wobei 87 Prozent des Reisepreises an lokale Akteur*innen und kleine Unternehmen am Zielort gehen.