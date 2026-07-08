SevenVentures investiert in FINN: Münchner Auto-Abo-Startup steigt zum Unicorn auf

Das Münchner Mobility-Startup FINN erreicht die Milliardenbewertung und steigt zum Unicorn auf. Gleichzeitig investiert SevenVentures mit einem Media-for-Equity-Deal im zweistelligen Millionenbereich in den Auto-Abo-Anbieter.

Das Münchner Mobility-Startup FINN hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei gleich zwei Meilensteine erreicht: Das Unternehmen sammelt rund 100 Millionen Euro frisches Eigenkapital ein und knackt erstmals die Milliardenbewertung. Damit gehört FINN nun offiziell zum Kreis der Unicorns. Gleichzeitig steigt SevenVentures, der Investment-Arm von ProSiebenSat.1, mit einem umfangreichen Media-for-Equity-Deal ein.

Im Rahmen der aktuellen Series-D-Finanzierungsrunde investiert SevenVentures über Werbeleistungen in das Unternehmen. Das vereinbarte Brutto-Mediavolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Statt klassischem Kapital erhält FINN damit vor allem eines: Reichweite. Über die TV- und Digitalkanäle von ProSiebenSat.1 soll die Marke weiter ausgebaut und das Wachstum beschleunigt werden.

100 Millionen Euro frisches Kapital für weiteres Wachstum

Neben dem Einstieg von SevenVentures nimmt FINN insgesamt rund 100 Millionen Euro neues Eigenkapital auf. Die Finanzierungsrunde wird vom Investor Portage angeführt. Zusätzlich erhält das Startup 40 Millionen Euro Fremdkapital von BC Partners Credit und Runway Growth Capital.

Mit der Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro erreicht das 2019 gegründete Unternehmen den begehrten Unicorn-Status. FINN zählt damit zu den wenigen deutschen Startups, die diese Marke überschreiten konnten.

FINN setzt auf Auto-Abos statt Autokauf

FINN hat sich auf digitale Auto-Abonnements spezialisiert. Kundinnen und Kunden können Fahrzeuge flexibel buchen, ohne sich langfristig an Kauf oder Leasing zu binden. Im monatlichen Preis sind unter anderem Versicherung, Steuern und Wartung bereits enthalten.

Nach eigenen Angaben erzielt das Unternehmen inzwischen einen annualisierten Jahresumsatz (ARR) von mehr als 300 Millionen Euro und gehört damit zu den am schnellsten wachsenden Mobility-Unternehmen Europas. In Deutschland gilt FINN inzwischen als Marktführer im Bereich Auto-Abos.

SevenVentures baut Engagement im Startup-Ökosystem aus

Für SevenVentures ist das Investment ein weiterer Schritt, um wachstumsstarke Consumer-Startups beim Markenaufbau zu unterstützen. Das Unternehmen setzt dabei auf sogenannte Media-for-Equity-Deals: Statt ausschließlich Geld zu investieren, erhalten Startups Werbeinventar, um ihre Bekanntheit schneller auszubauen.

„Wir freuen uns, FINN auf seinem Wachstumskurs zu begleiten“, sagt SevenVentures-CEO Florian Hirschberger. Gerade bei Dienstleistungen, bei denen Vertrauen eine zentrale Rolle spiele, sei eine starke Marke ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Auch FINN sieht in der Partnerschaft einen wichtigen Hebel für die nächste Wachstumsphase. CEO und Mitgründer Maximilian Wühr betont, dass der Zugang zu den Werbekanälen von ProSiebenSat.1 die Markenbekanntheit deutlich steigern könne und damit den Ausbau der europäischen Plattform für moderne Mobilität unterstützen werde.

Zusammenarbeit wird ausgebaut

Ganz neu ist die Partnerschaft allerdings nicht. Bereits seit 2024 arbeiten SevenVentures und FINN im Rahmen einer Medienkooperation zusammen. Mit dem Einstieg als Investor vertieft SevenVentures diese Zusammenarbeit nun und begleitet das Münchner Startup auf dem Weg zur weiteren Expansion in Europa.