Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 6. Juli bis 2. August 2026
An den Fortschritt glauben, das Unbekannte suchen, sich ins Ungewisse stürzen wollen – alles wichtig, wenn man gründet. Ganz ohne Sicherheit und Vernunft geht’s dann aber auch nicht, sonst landet man schnell auf dem Boden der Tatsachen. Wie du Chancen und Risiken ausbalancierst, erfährst du in unseren Termin-Highlights.
Online-Seminar: „Gründungszuschuss beantragen“
Online, 7. Juli 2026
Mit dem Gründungszuschuss kannst du bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie du den Gründungszuschuss erfolgreich beantragst, erfährst du im kostenlosen Online-Seminar.
Aufbruch in die Selbstständigkeit
Starterinnen im Revier | Bochum 2026
Bochum, 8. Juli 2026
Money Matters: Female Finance trifft in Bochum auf Female Entrepreneurship.
Lohnt sich
Startup Pitches: Augsburg 20x
Augsburg, 8. Juli 2026
Die Veranstaltung ist für alle, die sich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Studierenden, Gründerinnen und Gründern vernetzen und austauschen wollen. Auf der Bühne kämpfen acht Startups um 10.000 Euro Preisgeld.
Zukunft gestalten
Pitch Club Developer & IT Edition #248 – Düsseldorf
Düsseldorf, 9. Juli 2026
Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.
Entwickler gesucht
Pitch & Beer 2026 | Coburg
Coburg, 9. Juli 2026
In entspannter Afterwork-Atmosphäre präsentieren Gründer:innen und Start-ups ihre Ideen vor einer Fachjury und einem begeisterten Publikum.
Zünftig, zünftig
AI-Act ab August 2026: Was Unternehmen jetzt wirklich tun müssen
Online, 15. Juli 2026
Im Online-Seminar erfährst du, was du über die neue KI-Verordnung wissen musst.
Pflichten und Anforderungen
Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“
Online, 15. Juli 2026
Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.
Gefunden werden
Käpsele Innovation Festival 2026 | Freiburg
Freiburg im Breisgau, 16. Juli 2026
Das Käpsele Innovation Festival ermöglicht den überregionalen Austausch und die Vernetzung zwischen Gründenden, Start-ups, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie etablierten Unternehmen.
Zukunft braucht Zündstoff
Phish & Chips 2026
Bonn, 15. Juli 2026
Bei Phish & Chips treffen sich in der Cyber Security-Hauptstadt Bonn die führenden Köpfe der Branche in Deutschland.
Sicher ist sicher
Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“
Online, 16. Juli 2026
Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen, ist aber gar nicht schwer. Worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erfährst du in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.
Keine Angst vor vielen Zahlen
10 Jahre DIGITALHUB.DE
Bonn, 17. Juli 2026
DIGITALHUB.DE feiert sein 10-jähriges Jubiläum – mit einer perfekten Mischung aus Inspiration, Austausch und Festival-Feeling.
Hoch die Tassen
Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“
Online, 22. Juli 2026
Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.
Auf allen Kanälen
Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“
Online, 22. Juli 2026
Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.
Bekannt werden
Munich Startup Festival 2026
München, 22. Juli 2026
Das Sommer-Highlight der Münchner Startup-Community bittet zum Stelldichein.
Eine Frage des Feelings
Unternehmerinnen-Stammtisch Bremerhaven | Mai 2026
Bremerhaven, 23. Juli 2026
Netzwerkveranstaltung mit Impulsreferat und offenem Austausch.
Erfolg darf kein Zufall sein
Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“
Online, 27. Juli 2026
Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbstständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.
Zum Erfolg steuern
Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“
Online, 27. Juli 2026
Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.
Sicher bleiben
Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“
Online, 28. Juli 2026
Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen dich Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.
Alles eingerechnet
Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“
Online, 29. Juli 2026
Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel, deine eigene Website zu erstellen.
Neuland erobern
Gründergrillen Stuttgart Juli 2026
Stuttgart, 29. Juli 2026
Gut verpflegt, bestens vernetzt, und pitchen kannst du auch noch.
Es geht nicht nur um die Wurst
Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026
Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,
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oekom media impact hub – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Juli 2026
Das oekom hub bietet gemeinwohlorientierten Medienakteuren kostenlose Unterstützung in Form von Räumlichkeiten, Wissen und Netzwerk in 6-9 monatigen Programmen.
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Senkrechtstarter Award 2026 – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 19. Juli 2026
Der Senkrechtstarter Award ist ein branchenoffener Startup-Wettbewerb der Wirtschaftsförderung Bochum mit Preisgeldern in Höhe von 80.000 €.
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Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft 2026 – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 31. Juli 2026
Der Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft fördert jährlich den Unternehmergeist in der Region und würdigt herausragende Gründungsideen sowie erfolgreiche Unternehmensentwicklungen.
Mehr Infos
Wiesbadener Gründungspreis StartAward 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. August 2026
Wiesbaden sucht mutige Gründerinnen und Gründer mit innovativen und neuartigen Ideen.
Mehr Infos
ThEx Award 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 9. September 2026
Der ThEx AWARD ist der Gründungspreis in Thüringen. Er ehrt erfolgreiche Gründer:innen, Unternehmer:innen und gelungene Nachfolgen mit großzügigen Preisgeldern.
Mehr Infos
Deutscher Gastro-Gründerpreis 2027 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 8. Dezember 2026
Der Deutsche Gastro-Gründerpreis prämiert die besten und innovativsten Gründungskonzepte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.