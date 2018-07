Freiraum für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer: Gründerstipendium.NRW

Mit einer neuen Förderung will das Land Nordrhein-Westfalen Starthilfe für zündende Geschäftsideen leisten. Mit dem Gründerstipendium.NRW sollen finanzielle Engpässe in der Anfangsphase von Gründungen gelindert werden.

Die Initiative „Neue Gründerzeit NRW“ zur Förderung des Gründergeschehens in Nordrhein-Westfalen erhält einen neuen Baustein: das Gründerstipendium.NRW. Gründerinnen und Gründer können mit monatlich 1.000 Euro bis zu ein Jahr lang gefördert werden. Das Land will ihnen so den Rücken freihalten, damit sie sich auf ihre innovative Geschäftsidee konzentrieren können. Die Vergabe erfolgt dezentral und unbürokratisch über die Gründernetzwerke in Nordrhein-Westfalen.

Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart begründet die Maßnahme: „Mit dem Gründerstipendium.NRW leisten wir einen weiteren wesentlichen Beitrag, um Nordrhein-Westfalen zu einem Land innovativer Startups und einer lebendigen Gründerszene zu machen.“

Die Landesregierung stelle dafür bis Ende 2022 26 Millionen Euro zur Verfügung, so Pinkwart. Das Gründerstipendium.NRW solle da ansetzen, wo laut zahlreicher Studien der Schuh drückt: bei der Einkommensunsicherheit in der Anfangsphase. „Mit der neuen Förderung geben wir Starthilfe für zündende Geschäftsideen in unserem Land“, sagte Pinkwart.

Voraussetzungen und Wege zum Gründerstipendium.NRW

Zielgruppe des neuen Stipendiums sind angehende Gründerinnen und Gründer und Teams bis zu drei Personen, die zum Antragszeitpunkt noch kein Jahr gegründet haben.

Entscheidend ist die innovative Geschäftsidee. Sie muss ein im Vergleich zum Stand der Technik verbessertes Produkt oder Verfahren oder eine neue Dienstleistung mit einem deutlichen Kundennutzen und Alleinstellungsmerkmalen enthalten.

Die Auswahl und das Coaching der Stipendiatinnen und Stipendiaten erfolgt durch die landesweiten Gründernetzwerke wie die STARTERCENTER NRW, die Digital Hubs und weitere Inkubatoren und Akzeleratoren.

Eine Bewerbung für das Gründerstipendium.NRW ist bei allen zertifizierten Gründernetzwerken in der jeweiligen Region des Bewerbers möglich.

Informationen, Formulare und Ansprechpartner für Bewerber und Netzwerkpartner gibt es auf www.gruenderstipendium.nrw