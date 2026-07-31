Auf die Bühne, fertig, Funding: Pitch Club #35 bringt Startups und Investoren zusammen

Zehn Startups, sechs Minuten Zeit und zahlreiche Investoren: Der Pitch Club #35 bringt am 9. September in Frankfurt Gründerteams mit Business Angels, VCs und Family Offices zusammen.

Zehn vorselektierte Gründerteams präsentieren ihre Geschäftsideen vor Business Angels, Venture-Capital-Gebern und Family Offices mit dem Ziel, Kapital, Know-how und neue Partnerschaften zusammenzubringen: Seit zwölf Jahren zählt der Pitch Club zu den etablierten Networking- und Investment-Formaten der deutschen Startup-Szene. Am 9. September 2026 findet die mittlerweile 35. Ausgabe der Veranstaltung im GAIA in Frankfurt am Main statt. Zehn ausgewählte Startups erhalten dort die Gelegenheit, ihre Geschäftsideen vor einem exklusiven Kreis potenzieller Investoren zu präsentieren.

Das Konzept setzt auf Qualität statt Masse: Nur vorselektierte Startups – Bewerbungen sind bis 23. August möglich! – mit einem bereits nachgewiesenen Proof of Concept und erster Markterfahrung dürfen pitchen. Auf Investorenseite gilt ein Invite-only-Prinzip. Zu den Teilnehmern gehören Business Angels, Family Offices, Venture-Capital-Gesellschaften sowie Corporate-Venture-Capital-Investoren.

Sechs Minuten für den ersten Eindruck

Jedes Startup hat sechs Minuten Zeit, seine Idee vorzustellen. Anschließend müssen sich die Gründerinnen und Gründer den Fragen der Investoren stellen. Im Anschluss an die Präsentationen folgen persönliche Gespräche, in denen mögliche Beteiligungen und erste Vertragsbedingungen diskutiert werden können.

Nach Angaben der Veranstalter hat sich das Format in den vergangenen Jahren als wichtiger Treffpunkt für Gründer und Kapitalgeber etabliert. Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2014 haben insgesamt 346 Startups ihre Unternehmen vor mehr als 1.320 Investoren präsentiert. Mehr als 48 Prozent der teilnehmenden Startups konnten anschließend eine Finanzierung abschließen.

Veranstalter sehen den Pitch Club als wichtigen Impulsgeber

Die Initiatoren Stefan Maas und Daniel Kuczaj betonen die Bedeutung persönlicher Begegnungen für Innovationen. Der Pitch Club habe sich in den vergangenen zwölf Jahren zu einem starken Netzwerk entwickelt, das Gründerinnen und Gründer mit erfahrenen Investoren zusammenbringe und damit nachhaltige Erfolgsgeschichten ermögliche.

Mit seiner Mischung aus kurzen Pitches, direktem Feedback und anschließenden Einzelgesprächen will der Pitch Club auch bei seiner 35. Ausgabe wieder Gründerinnen und Gründer mit passenden Kapitalgebern zusammenbringen und neue Finanzierungsrunden anstoßen.