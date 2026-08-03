Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 3. bis 9. August 2026
Es ist ja immer noch Urlaubszeit und Sommer obendrein, nur ist es in diesen Zeiten nicht ganz so einfach, unbeschwert zu sein. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Also gilt im August die Devise: Lasst es ruhig locker angehen. Wer hin und wieder entspannt, hat mehr vom Gründen.
Sommerfest von MTZ und BayStartUP 2026 | München
München, 5. August 2026
Das Münchner Technologie Zentrum (MTZ) und BayStartUP laden zu einem Startup-Abend in entspannter Atmosphäre.
Coole Drinks, heiße Deals
Start-up Breakfast @ Startplatz Düsseldorf | August 2026
Düsseldorf, 6. August 2026
Leckeres Frühstück mit Kaffee, Klatsch und Infobuffet zu wichtigen Themen.
Der perfekte Start in den Tag
Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“
Online, 6. August 2026
Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.
Am Anfang ist das Geld
Digitaler Gründerinnenstammtisch August 2026 | Berlin
Online, 6. August 2026
Unkomplizierter Austausch für Frauen, die an einer Selbständigkeit interessiert sind, gerade gründen oder schon als Unternehmerin am Markt sind.
Ins Netz gegangen
Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
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Wiesbadener Gründungspreis StartAward 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. August 2026
Wiesbaden sucht mutige Gründerinnen und Gründer mit innovativen und neuartigen Ideen.
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Pitch Club #35 Frankfurt | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 23. August 2026
Beim „Pitch Club“ haben junge Unternehmen mit erwiesenen Geschäftsmodellen die Möglichkeit, ihre Ideen vor erfahrenen Investoren zu präsentieren.
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Business Angels Deutschland: „Exit des Jahres 2025/26“ | Nominierung
Nominierungsschluss: 31. August 2026
BAND sucht erstmals den „Exit des Jahres“. Der Preis würdigt die beispielhafte Zusammenarbeit von Gründerteams und Business Angels und unterstreicht die Bedeutung erfolgreicher Exits.
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ThEx Award 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 9. September 2026
Der ThEx AWARD ist der Gründungspreis in Thüringen. Er ehrt erfolgreiche Gründer:innen, Unternehmer:innen und gelungene Nachfolgen mit großzügigen Preisgeldern.
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Deutscher Gastro-Gründerpreis 2027 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 8. Dezember 2026
Der Deutsche Gastro-Gründerpreis prämiert die besten und innovativsten Gründungskonzepte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.