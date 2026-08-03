Es ist ja immer noch Urlaubszeit und Sommer obendrein, nur ist es in diesen Zeiten nicht ganz so einfach, unbeschwert zu sein. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Also gilt im August die Devise: Lasst es ruhig locker angehen. Wer hin und wieder entspannt, hat mehr vom Gründen.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 3. bis 9. August 2026

Sommerfest von MTZ und BayStartUP 2026 | München

München, 5. August 2026

Das Münchner Technologie Zentrum (MTZ) und BayStartUP laden zu einem Startup-Abend in entspannter Atmosphäre.

Coole Drinks, heiße Deals

Start-up Breakfast @ Startplatz Düsseldorf | August 2026

Düsseldorf, 6. August 2026

Leckeres Frühstück mit Kaffee, Klatsch und Infobuffet zu wichtigen Themen.

Der perfekte Start in den Tag

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 6. August 2026

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Digitaler Gründerinnenstammtisch August 2026 | Berlin

Online, 6. August 2026

Unkomplizierter Austausch für Frauen, die an einer Selbständigkeit interessiert sind, gerade gründen oder schon als Unternehmerin am Markt sind.

Ins Netz gegangen

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Wiesbadener Gründungspreis StartAward 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. August 2026

Wiesbaden sucht mutige Gründerinnen und Gründer mit innovativen und neuartigen Ideen.

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Pitch Club #35 Frankfurt | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. August 2026

Beim „Pitch Club“ haben junge Unternehmen mit erwiesenen Geschäftsmodellen die Möglichkeit, ihre Ideen vor erfahrenen Investoren zu präsentieren.

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Business Angels Deutschland: „Exit des Jahres 2025/26“ | Nominierung

Nominierungsschluss: 31. August 2026

BAND sucht erstmals den „Exit des Jahres“. Der Preis würdigt die beispielhafte Zusammenarbeit von Gründerteams und Business Angels und unterstreicht die Bedeutung erfolgreicher Exits.

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ThEx Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 9. September 2026

Der ThEx AWARD ist der Gründungspreis in Thüringen. Er ehrt erfolgreiche Gründer:innen, Unternehmer:innen und gelungene Nachfolgen mit großzügigen Preisgeldern.

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Deutscher Gastro-Gründerpreis 2027 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Dezember 2026

Der Deutsche Gastro-Gründerpreis prämiert die besten und innovativsten Gründungskonzepte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.