„Business Angel des Jahres 2024“ – diese glorreichen Sieben sind im Rennen um die „Goldene Nase“

Im Rahmen des „Deutschen Business Angels Tages“ (23. bis 25. November) in Mainz wird am 24. November die „Goldene Nase“ für den „Business Angel des Jahres 2024“ verleihen. Eine Angel Investorin und sechs Angel Investoren sind nominiert.

Wie begeistert Startups von ihren Angels sein können, das zeigt sich alljährlich, wenn sie ihren Business Angel für die von BAND ausgelobte Auszeichnung „Business Angel des Jahres“ vorschlagen.

In 2024 haben 82 Startups ihren Business Angel ins Rennen und die „Goldenen Nase“ geschickt, die am 24. November im Rahmen des „Deutschen Business Angels Tages“ (23. bis 25. November) in Mainz verliehen wird. In den meisten Fällen haben sogar mehrere oder auch alle Startups des Portfolios des jeweils vorgeschlagenen Engels begeistert dargelegt, wie wichtig ihnen die Unterstützung durch „ihren“ Business Angel ist, was er leistet und was sie ihm verdanken.

Genau das ist der Grund, warum sich kein Engel selbst vorschlagen kann, sondern ausschließlich Startups das Vorschlagsrecht für die Auszeichnung „Business Angel des Jahres“ haben. Mit ihren Insights in die Praxis und das alltägliche Engagement ihres Angels setzen die Gründerinnen und Gründer ein weithin sichtbares Zeichen für den zentralen Beitrag, den Business Angels, die in der frühen Phase, wenn das Risiko am größten ist, investieren, für den unternehmerischen Erfolg innovativer Start-ups haben.

Insgesamt sind in diesem Jahr 18 Business Angels vorgeschlagen worden. Jetzt stehen die Finalisten fest – eine Angel Investorin und sechs Angel Investoren von Süd bis Nord.

Johanis Hatt, Berlin

Thomas Knaack, Köln

Carsten Kraus, Pforzheim

Christine Rittner, Heilbronn

Tom Schulz, München

Dr. Jörg Stein, Nürnberg

Tobias Wittich, Berlin

Die Jury unter Vorsitz von Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, wird es nicht leicht haben, eine Entscheidung zu treffen. Folgt man den Begründungen der vorschlagenden Startups, hätten alle die Auszeichnung verdient, weil sie mit großem Einsatz und nachgewiesenen Erfolg ihre Startups begleiten.