Zukünftige Weltmarktführer und Themen von morgen: Das sind die Finalist*innen der German Startup Awards 2023

Die Finalist*innen für den German Startup Awards 2023 stehen fest. In den vier Kategorien Impact, Gründung, Newcomer & Investing hat die Jury aus über 300 Einreichungen jeweils drei weibliche und männliche Persönlichkeiten nominiert. 2023 werden die German Startup Awards zum 4. Mal vergeben. Wer die begehrte Trophäe gewinnt, erfahren die Finalist*innen bei der Preisverleihung am 11. Mai 2023 im Tipi am Kanzleramt in Berlin.

“Quantencomputer, ferngesteuerte Taxis, KI-basierte Kollisionsvermeidung zwischen Satelliten und europaweite führende Unicorns – die German Startup Awards 2023 sind geprägt von Zukunftsthemen und zukünftigen Weltmarktführern”, so Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Startup-Verbands. “Die Jury hat herausragende Persönlichkeiten nominiert, die mit ihren Geschäftsmodellen Innovationen vorantreiben, tradierte Verfahrensweisen infrage stellen und Probleme disruptiv lösen.” Die Qualität der Nominierten spreche für das deutsche Startup-Ökosystem.

In der Kategorie Impact werden Personen ausgezeichnet, die mit ihrem Unternehmen einen nachhaltigen und positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Den Investing-Award erhalten Investor*innen, die mit klugen Investitionen ihren Sinn für innovative und erfolgreiche Geschäftsmodelle unter Beweis stellen. Die Kategorie Newcomer zeichnet vielversprechende Unternehmer*innen aus, die mit ihren Startups in kurzer Zeit viel erreicht und einen starken Eindruck im Ökosystem hinterlassen haben. In der Königskategorie Gründung werden die treibenden Kräfte hinter den nächsten Unicorns und Weltmarktführern geehrt, die mit ihren Startups ganze Branchen zu verändern.

Die Nominierten kommen neben den Startup-Hotspots München und Berlin aus Hamburg, Darmstadt, Köln, Stuttgart, Frankfurt am Main und Braunschweig, was die regionale Vielfalt des deutschen Startup-Ökosystems zeigt.

Neben den Preisen in den vier Kategorien vergibt der Startup-Verband gemeinsam mit PwC einen Sonderpreis, der Personen oder Organisationen für ihr herausragendes Engagement für das Startup-Ökosystem würdigt. Die 19-köpfige Jury setzt sich aus Vertreter*innen des Startup-Verband Vorstands, Gewinner*innen des Vorjahrs und Vertreter*innen der GSA-Partnerorganisationen zusammen.

Die German Startup Awards werden von PwC als Exklusivpartner unterstützt, zu den Sponsoren gehören außerdem die Commerzbank, PMI, Meta und die Deutsche Börse.

Das sind die Finalist*innen der German Startup Awards 2023

Impact Entrepreneurin des Jahres

Nina Mannheimer, Co-Founder & Chief Product Officer, Klim (Berlin)

Alix Puhl, Founder & Co-CEO, tomoni mental healthgGmbH (Frankfurt am Main)

Gülsah Wilke, Co-Founder & Managing Director, 2Hearts (Berlin)

Impact Entrepreneur des Jahres

Felix Oldenburg, Gründer & Geschäftsführer, projectbcause (Berlin)

Christoph Schmitz, Gründer & CEO, Acker (Acker e.V. / Acker Company GmbH / Ackerdemia Seeds GmbH) (Potsdam/Berlin)

Karsten Hirsch, CEO, Plastic Fischer (Köln)

Newcomerin des Jahres

Dr. Gesa Biermann, Co-Founder & CEO, Pina Earth (München)

Dr. Julia-Sophie Ezinger, CEO & Co-Founder, rhome GmbH (Stuttgart)

Mona Ghazi, Co-Gründerin, Optimo GmbH (Berlin)

Newcomer des Jahres

Dr. Alexander Glätzle, CEO & Co-Founder, planqc (Garching bei München)

Diar Khal, Geschäftsführer & Mitgründer, 2xFR UG – NewStarters (Berlin)

Dr. Julian Lotz, CEO, BIOVOX (Darmstadt)

Gründerin des Jahres

Kristina Nikolaus, CEO & Co-Founder, OKAPI:Orbits (Braunschweig)

Lisa Dahlke, Co-Founder, Localyze (Hamburg)

Jenny von Podewils, Co-CEO & Co-Founder, Leapsome (Berlin)

Gründer des Jahres

Thomas von der Ohe, Co-Founder & CEO, Vay (Berlin)

David Nothacker, Co-Founder & CEO, sennder (Berlin)

Hanno Renner, Mitgründer & CEO, Personio (München)

Investorin des Jahres

Lea Sophie Cramer, Entrepreneur & Investor, 10 More In, Pink Capital, Starstrike Ventures (Berlin)

Doreen Huber, Partner, EQT Ventures (Berlin)

Tina Dreimann, Managing Partner & Founder, better ventures (München)

Investor des Jahres

Fridtjof Detzner, Co-Founder & Partner, Planet A (Hamburg)

Dr. Fabian Heilemann, Founder & CEO, AENU (Berlin)

Danijel Višević, General Partner, World Fund (Berlin)