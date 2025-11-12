Das sind die Preisträger des Hessischen Gründerpreises 2025

In der Stadthalle Hofheim am Taunus wurden die Hessischen Gründerpreise 2025 übergeben: Ausgezeichnet wurden zwölf hessische Unternehmen als Preisträger und aus deren Kreis zusätzlich ein Siegerunternehmen in vier Kategorien.

Zwölf hessische Unternehmen sind in diesem Jahr mit dem Hessischen Gründerpreis ausgezeichnet worden. Aus dem Kreis der Finalisten wurden in der Stadthalle in Hofheim am Taunus vier Unternehmen zusätzlich als Sieger in ihrer jeweiligen Kategorie geehrt (Innovative Geschäftsidee, Gesellschaftliche Wirkung, Zukunftsfähige Nachfolge, Gründung aus der Hochschule).

In die Wertung flossen die Urteile der Jury, die Voten der rund 200 Besucher und Besucherinnen der Fachtagung aus der Hessischen Gründerszene sowie mehrere tausend Stimmen aus dem offenen Online-Voting ein. Die rund 300 Besucherinnen und Besucher der Preisverleihung erlebten nicht nur interessante Finalisten auf der Bühne, sondern auch spannende Talks und eine beeindruckende Video-Lightshow.

Als erster Laudator übergab der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori die Auszeichnung an die Finalisten in der Kategorie „Innovative Geschäftsidee“: Myoact aus Frankfurt, Prof. Valmed aus Langen und Prombyx aus Gießen. „Gründerinnen und Gründer sind ein wesentlicher Treiber von Innovation. Sie verwandeln Ideen in Fortschritt und schaffen mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen die Grundlagen für einen dauerhaft starken Wirtschaftsstandort“, sagte Minister Mansoori, der Schirmherr des Hessischen Gründerpreises. Im Anschluss ehrte er noch Myoact als Sieger in dieser Kategorie.

In der Kategorie „Gesellschaftliche Wirkung“ gingen die Preise an die Unternehmen Bücheralarm aus Hofheim, Main Glückskind aus Dreieich sowie Potenzial Pioniere aus Wiesbaden. Den Siegerpokal in dieser Kategorie erhielt Main Glückskind. Das Unternehmen unterstützt mit Kursen, Beratung und einem Café Familien in einer prägenden Lebensphase.

In der dritten Kategorie „Zukunftsfähige Nachfolge“ waren Hengst Technik aus Wölfersheim, Netzfabrik Rudolf Baumbach aus Lauterbach und Tischlerservice Melsungen im Finale. Zum Sieger dieser Kategorie wurde die Netzfabrik Rudolf Baumbach gekürt. Das Unternehmen stellt Netze aller Art her und vertreibt diese an unterschiedlichste Abnehmer.

Zum Abschluss wurden die Preisträger in der Kategorie „Gründung aus der Hochschule“ ausgezeichnet. Das sind MimoSense, Panocular AI und Zenaris, alle drei aus Darmstadt. Als Sieger dieser Kategorie erhielt MimoSense die Trophäe.