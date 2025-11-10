Google Ads – so erstellst du deine Werbekampagne in einfachen 10 Schritten | 2025

Besser werben mit Google Ads: Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung richtest du dein Google Ads-Konto im Handumdrehen ein – um auch mit kleinem Werbebudget viel zu erreichen.

Werbeanzeigen innerhalb der Google-Suche zielgenau zu platzieren ist der Job von Google Ads. Das Anzeigen-Tool von Google ist einfach zu bedienen und erlaubt die Verwaltung von mehreren Anzeigenkampagnen. Wie du Google Ads für dein Unternehmen selbst einrichten kannst, haben wir in dieser Anleitung für dich zusammengefasst.

Google Ads – der Überblick

Gründer starten oft mit großen Träumen, aber kleinen Budgets. Die ersten Anfragen kommen sporadisch. Doch welche Möglichkeiten gibt es, deine Bekanntheit zu steigern, Leads, Aufträge oder Verkäufe zu generieren? Hier kommt die Google-Werbung ins Spiel. Während viele Unternehmen bei traditionellen Werbeformen Streuverluste hinnehmen müssen, bietet das Google-Ökosystem eine präzise Zielgruppenansprache.

Du kannst gezielt Menschen erreichen, die bereits nach deinen Produkten oder Dienstleistungen suchen – ein entscheidender Vorteil. Die Herausforderung liegt jedoch darin, wie du dein Unternehmen mit Google-Werbung skalieren kannst, ohne dabei die Profitabilität aus den Augen zu verlieren. Auch für kleine Unternehmen mit geringem Werbebudget können sich Ads-Kampagnen durchaus lohnen.

Zielgenau werben mit Google Ads

Google Ads platziert Werbung innerhalb der Suchergebnislisten von Google und steuert diese thematisch passend zur Suchanfrage des Nutzers aus. Hierzu hinterlegst du innerhalb der Anzeigenkampagne eine Liste mit Suchbegriffen, zu welchen die Anzeigen ausgesteuert werden sollen. Je weiter oben sich nun das eigene Angebot im Ranking der Suchmaschine befindet, desto höher sind die Chancen, gefunden bzw. aufgerufen zu werden.

Google Ads bietet hier die Möglichkeit die Position der eigenen Anzeigen mittels Einstellungen der Klickpreise zu beeinflussen. Vereinfacht gesagt: Je mehr du für den Klick auf deine Anzeige bietest, desto weiter oben wird deine Anzeige von Google positioniert.

Google MyBusiness Eintrag anlegen in 10 Schritten – so geht’s!

Allerdings wird die Performance deiner Anzeige auch davon beeinflusst, wie relevant deine Anzeige für Nutzer ist. Das bedeutet: Deine Kampagne läuft besser und preisgünstiger, wenn deine Inhalte so gut sind, dass User öfter klicken.

In 10 Schritten zur Google Ads Kampagne

Schritt 1: Anlegen des Google Ads Kontos

Zuerst wird ein Ads Konto eingerichtet. Dazu musst du eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Auch die Bankdaten sind zu hinterlegen, damit die Klicks abgerechnet werden können. Achte auf korrektes Land und Währung → später nicht mehr änderbar.

Schritt 2: Kampagnentyp festlegen

Nun wählst du die Art der Kampagne aus. Diese Anleitung beschreibt den Kampagnentyp „Suchnetzwerk“. Unternehmen, die mehr Umsatz durch Google-Shopping-Kampagnen generieren möchten, können YouTube-Videos, Apps und Shopping-Angebote einbinden.

Achtung: Google versucht oft, automatisch eine einfache Smart-Kampagne zu starten. Wechsle stattdessen in den Expertenmodus, damit du volle Kontrolle über Einstellungen bekommst. Dafür unten auf der Seite klicken: „In den Expertenmodus wechseln“.

Schritt 3: Ads Kampagnenziel anlegen

Lege jetzt das Kampagnenziel fest. Dieses Ziel hilft Google Ads, wichtige Voreinstellungen für deine Kampagne vorzunehmen. Wähle, ob du Verkäufe, Vermittlungen von Nutzern (Lead-Generierung) zu z.B. einer Newsletter Anmeldung oder reine Webseiten-Besuche generieren willst.

Schritt 4: Gib deiner Google Ads-Kampagne einen Namen

Lege nun einen Namen für deine Anzeigenkampagne fest. Insbesondere wenn du mehrere Kampagnen für unterschiedliche Produkte plant, ist eine saubere Strukturierung sinnvoll.

Schritt 5: Zielregion der Kampagne festlegen

Wähle nun die Zielregionen deiner Kampagne. Die Wahl der Zielregion ist nur dann wichtig, wenn sich die Werbung an Kunden einer bestimmten Region richtet. Wächst das Geschäft, kann die Zielregion jederzeit erweitert werden. Inbesondere am Anfang lohnt es sich, die Zielgruppe regional zu definieren – je konkreter du an deine Kunden herankommst, umso besser.

Schritt 6: Budget & Gebotsstrategie festlegen

Lege nun deine Gebotsstrategie fest. Mit dem Tagesbudget definierst du deine maximalen täglichen Ausgaben und vermeidest unangenehme Überraschungen bei der Kampagnen-Abrechnung. Die Option CPC-Gebote regelt die Kosten pro Klick. Bei der Einstellung „Manueller CPC“ legst du die Klickkosten pro Klick selbst fest. Du kannst sie aber auch von Google Ads automatisiert vornehmen lassen.

Schritt 7: Conversion-Tracking einrichten (sehr wichtig!)

Ein kritischer Punkt ist das Tracking. Ohne saubere Conversion-Messung tappt jede Optimierung im Dunkeln. Moderne Tracking-Setups berücksichtigen cookielose Zukunft und nutzen server-seitiges Tracking für maximale Datenqualität. Unter Tools & Einstellungen → Messung → Conversions kannst du definieren, was für dich als Erfolg deiner Google Ads-Kampagne zählt (z. B. Kauf, Kontaktformular, Anruf). Implementiere das Tracking über den Google Tag Manager oder einen Tracking-Code auf deiner Website.

Schritt 8: Anzeigengruppe definieren

Richte eine Anzeigengruppe ein. Eine Anzeigengruppe ermöglicht das Verwalten von mehreren Anzeigen für ein Keyword-Set. Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du alle Anzeigen und Keywords einer Anzeigengruppe auf ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung ausrichtet.

Schritt 9: Das Kernstück – deine Anzeige

Verfasse nun deine Anzeige/n. Für das optimale Ranking der Anzeige/n ist es wichtig ist, dass du den Werbetext fehlerfrei verfasst Schreibe klare, relevante und überzeugende Anzeigentexte:

klarer Nutzen

Call-to-Action (z. B. „Jetzt Angebot anfordern“)

Keyword im Titel, wenn möglich.

Schritt 10: Der Booster – die richtigen Keywords

Verwende den Keyword-Planner von Google Ads, um relevante Keywords für dein Produkt oder Dienstleistung zu finden. Erstelle eine Keyword-Liste, auf die deine Anzeigen später reagieren sollen.

Nach dem Anlegen von Google Ads Erfahrungen sammeln

Gute Werbung benötigt Erfahrung. Google Ads bietet die Möglichkeit, die Werbekampagne jederzeit zu ändern oder zu erweitern. Mit wachsender Erfahrung lassen sich so die Vorteile des Tools immer weiter perfektionieren und optimal nutzen.

Wichtige Tipps für den Erfolg

Thema Darauf solltest du achten! Keywords Zu allgemeine Keywords vermeiden → führen zu teuren, unqualifizierten Klicks Anzeigentexte klar, präzise, Nutzen kommunizieren Landingpage Seite muss zur Anzeige passen und schnell laden Tracking ohne Conversion-Tracking niemals auswertbar Optimierung Google Ads ist kein Einmal-Setup, sondern ein laufender Prozess!

Fazit

Google Ads bietet dir viele Möglichkeiten. Unternehmen können auch mit kleinem Budget gezielt Kunden erreichen. Wichtig ist eine kontinuierliche Optimierung deiner Kampagnen: Deine Anzeigen müssen klar formuliert und aktuelle sein, Keywords solltest du regelmäßig überprüfen und Conversions messen.